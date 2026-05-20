Aprueban traslado de $2 millones al IMA para compra de cebolla y frijol chiricano

El director general del IMA explicó que esta compra beneficiará directamente a productores de las provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí.

Ciudad de Panamá/El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por un monto de $2 millones, destinados a la adquisición de cebolla y frijol chiricano.

Durante su intervención, Murillo explicó que esta compra beneficiará directamente a productores de las provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí.

Del total solicitado, $1.5 millones estarán destinados a la compra de frijol chiricano, mientras que los $500 mil restantes serán utilizados para la adquisición de cebolla, productos que forman parte importante de la dieta básica de los panameños y cuya demanda suele incrementarse en los mercados nacionales.

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El director del IMA indicó que estas compras buscan fortalecer al productor nacional y garantizar el abastecimiento de alimentos, especialmente en momentos en que los agricultores enfrentan dificultades relacionadas con los costos de producción, transporte y comercialización.

Productores agrícolas han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con mayor respaldo estatal para evitar pérdidas económicas, principalmente durante temporadas de alta cosecha, cuando la sobreoferta puede provocar una caída en los precios pagados al productor.

La Comisión de Presupuesto aprobó el traslado de partida con 11 votos a favor y cero en contra, respaldando así la utilización de los recursos para impulsar la compra de productos agrícolas nacionales.