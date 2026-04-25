Más de 5 mil libras de cebolla se venden en feria del IMA en David

Consumidores piden ampliar estas ferias e incluir otros productos de la canasta básica ante el alto costo en los mercados.

Provincia de Chiriquí/Cientos de personas aprovecharon la venta de cebolla realizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), durante una feria desarrollada en el Parque de Cervantes de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

La bolsa de cebolla de cinco libras se vendió a un dólar, con un límite de dos bolsas por persona. Durante esta jornada, realizada este sábado 25 de abril, se comercializaron más de 5 mil libras de este producto nacional.

Los consumidores que acudieron a la feria solicitaron al IMA incluir otros productos de la canasta básica familiar, debido al alto costo de los alimentos en los mercados.

“La cebolla está subiendo y a través de este mercado podemos adquirir buena cebolla de calidad”, expresó uno de los compradores.

Además, los asistentes destacaron la importancia de mantener esta iniciativa, al considerar la cebolla como un producto esencial en la alimentación diaria.

Con información de Demetrio Ábrego.