En Colón, un deslizamiento de tierra cobra una vida y afecta una vivienda

La afectación se concentró en la parte trasera de una vivienda, que quedó cubierta parcialmente por tierra y escombros arrastrados por el deslizamiento.

Colón/Un deslizamiento de tierra registrado este sábado en la comunidad de Valle de San Judas, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, cobró la vida de una persona y dejó una vivienda afectada, según confirmaron las autoridades de emergencia.

El incidente ocurrió en medio de las lluvias que han afectado la provincia durante las últimas horas. De acuerdo con residentes del sector, el hecho se produjo de forma repentina y lo único que escucharon fue un fuerte estruendo antes de percatarse de la emergencia.

La afectación se concentró en la parte trasera de una vivienda, que quedó cubierta parcialmente por tierra y escombros arrastrados por el deslizamiento.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Cruz Roja, quienes, con el apoyo de vecinos de la comunidad, iniciaron las labores de remoción de tierra y escombros para tratar de localizar a la persona desaparecida.

El director regional del Sinaproc confirmó que una persona se mantiene desaparecida, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona afectada.

Las autoridades mantienen el operativo de rescate y evaluación del área, mientras los residentes permanecen atentos al desarrollo de los trabajos en esta comunidad colonense golpeada por las fuertes lluvias.

Con información de Néstor Delgado.