Porcicultores piden medidas urgentes ante exceso de producción y falta de mercado para la carne de cerdo

El gremio solicita una reunión con el Gobierno y plantea suspender importaciones mientras se fortalece la compra de producción nacional.

Provincia de Los Santos/Miembros de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá se reunieron en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero para analizar la situación que enfrenta el sector ante el aumento de la producción porcina y la limitada capacidad del mercado para absorber la oferta existente.

Durante el encuentro, los productores acordaron solicitar una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares o con el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el fin de presentar una serie de propuestas encaminadas a enfrentar la crisis que afecta al sector.

Entre las alternativas discutidas figura la posibilidad de impulsar, con apoyo del Gobierno, la exportación de carne de cerdo hacia mercados internacionales para aliviar el excedente de producción.

Los productores también preparan un pliego de cinco puntos, entre ellos la suspensión temporal de las licencias de importación autorizadas mediante el acuerdo de cadena que, desde el pasado 14 de abril, permite la entrada de 1,500 toneladas de producto terminado y otras 1,500 toneladas de materia prima para procesamiento.

El gremio sostiene que antes de continuar con dichas importaciones debe verificarse que las empresas estén adquiriendo producción nacional.

Según explicaron, solo tienen constancia de una empresa que actualmente compra producto nacional, por lo que solicitan que se establezcan mecanismos de control y cuotas proporcionales para garantizar la participación de los productores locales.

Además, plantean revisar las licencias vigentes, suspenderlas temporalmente y retomar estrategias de exportación que anteriormente han permitido colocar la producción panameña en mercados externos.

El presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá, Juan Guevara, aseguró que la situación está generando importantes pérdidas económicas para el sector.

“Los productores estamos perdiendo unos 3 millones de dólares mensualmente. Podemos hacer algo para mantener esos empleos y que el impacto económico no llegue a los más vulnerables, que somos los productores. Además, queremos aumentar el consumo de cerdo nacional a través de una campaña que los gremios estamos impulsando”, manifestó.

Con información de Eduardo Javier Vega.