Inauguran agrotienda del IMA en Las Tablas: ¿Cuál será el horario?

El presidente participa en una gira de trabajo en la provincia este viernes 24 de abril, en donde realizará diversas actividades y el Consejo de Gabinete Ampliado.

Durante su gira de trabajo en la provincia de Los Santos, el presidente José Raúl Mulino inauguró una agrotienda en Las Tablas, ubicada al lado de la terminal de transporte.

Horario de martes a viernes, 7 a.m. a 11:00 a.m., artículos a precios accesibles.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, participó del acto de inauguración y aseguró que la tienda va a funcionar.

“En Los Santos hay muy buena educación de la gente, y agradezco que hayan venido”, señaló Murillo.

Por su parte, el presidente Mulino dijo que buscan que las personas puedan acceder a comida a precios bajos ante el alto costo de la vida.

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Uno de los productos más vendidos es el arroz.

Al lugar llegó una gran cantidad de personas que se convirtieron en los primeros compradores de la recién inaugurada tienda.

Murillo ha dicho previamente que trabajan en un plan para abrir agrotiendas en diversas partes del país.

El presidente participa en una gira de trabajo en la provincia este viernes 24 de abril, en donde realizará diversas actividades y el Consejo de Gabinete Ampliado.

Información de Nathalie Reyes

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