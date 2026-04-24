Clínica veterinaria 'Más Colas' en San Miguelito: Le contamos los precios, servicios y horarios

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., permanecerá cerrado los martes y abrirá los fines de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La clínica veterinaria “Más Colas” inauguró este jueves 23 de abril en el distrito de San Miguelito con la promesa de llevar servicios de calidad y a bajo costo. Se trata de un proyecto que cuenta con una inversión de $246 mil, construido por la empresa Isobox Inc y opera bajo la administración de la Fundación Manchitas.

Su puesta en marcha surge en respuesta a la creciente demanda de servicios veterinarios debido al aumento de animales abandonados y maltratados en el país.

Ubicada en Los Andes 2, detrás de la cancha y al lado de la escuela Los Andes 2, la clínica cuenta con servicios que incluyen consultas, cirugías, vacunación, desparasitación y esterilización.

Duna Salamín, jefa de Bienestar Animal de la Alcaldía de San Miguelito, explicó que el espacio está habilitado con área de triage, en donde se le da la primera atención al animal para determinar si se trata de una urgencia o si se trata de una cita de control.

Además, hay dos consultorios en donde atenderán veterinarios y cirujanos idóneos, dos quirófanos equipados con todo lo necesario para realizar cirugías y especialidades como oncología con sesiones de quimioterapia de $38.00.

Otros servicios que se ofrecen son nutrición, dermatología y laboratorios, con el fin de brindar un diagnóstico preciso para cada mascota que lo requiera.

Una vez que los animales salen de la consulta, tienen que recuperarse, y para ello, la clínica cuenta con un espacio de hospitalización en donde reposan hasta que el médico determine que pueden regresar con su familia.

"Muchos animales que no tenían la posibilidad de una atención médica veterinaria idónea, ahora sí la van a tener", expresó.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., permanecerá cerrado los martes y abrirá los fines de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entre los costos establecidos destacan la consulta general en $9.00, hemograma en $14.00, esterilización de perros criollos en $35.00, de raza en $55.00 y de gatos en $18.00. Además, se ofrecerán servicios de desparasitación y vitaminas por $5.00, vacunas múltiples a $8.50, triple felina a $15.00, bordetella en $14.00 y vacuna contra la rabia por $6.00.

En la clínica también se ofrecerán servicios de ultrasonido en $39.00 y otras especialidades como ortopedia, tejidos blancos, cirugías y laboratorios. Para mayor información, podrá comunicarse al 6817-1965 por mensajes de WhatsApp y seguir a través de su cuenta de Instagram @mascolasveterinariaabajocosto.

El proyecto forma parte de las obras retomadas por la actual administración tras presentar retrasos en el gobierno anterior y data del año 2020, cuando se iniciaron las primeras gestiones. Su inauguración responde al trabajo conjunto entre la Fundación Manchitas, el Municipio de San Miguelito y el Despacho de la Primera Dama.

La instalación busca fortalecer la atención veterinaria y aportar al bienestar de los animales, al tiempo que representa un alivio económico para las familias que no cuentan con los recursos económicos para acceder a servicios clínicos privados.

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