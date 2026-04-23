Inauguran 'Más Colas', la primera clínica veterinaria a bajo costo del país en San Miguelito: Esto es todo lo que debe saber

El centro veterinario será operado por la Fundación Manchitas y operará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., permanecerá cerrado los martes, y abrirá los fines de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

El bienestar animal en Panamá da un paso clave con la inauguración de la primera clínica veterinaria municipal en el distrito de San Miguelito, “Más Colas”, un espacio que ofrecerá servicios veterinarios a bajo costo en respuesta a la creciente demanda, en un contexto marcado por el aumento de animales abandonados y maltratados en el país.

Ubicada en Los Andes 2, detrás de la cancha y al lado de la escuela Los Andes 2, esta clínica busca brindar atención digna, accesible y de calidad a perros y gatos, con servicios que incluyen consultas, cirugías, vacunación, desparasitación y esterilización.

"Vamos a tener una clínica de calidad", expresó la alcaldesa del distrito Irma Hernández, durante el acto de inauguración, al tiempo que hizo un llamado a todos los municipios del país para que repliquen esta iniciativa.

El centro veterinario será operado por la Fundación Manchitas y operará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., permanecerá cerrado los martes y abrirá los fines de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entre los costos establecidos destacan la consulta general en $9.00, hemograma en $14.00, esterilización de perros criollos en $35.00, de raza en $55.00 y de gatos en $18.00. Además, se ofrecerán servicios de desparasitación y vitaminas por $5.00, vacunas múltiples a $8.50, triple felina a $15.00, bordetella en $14.00 y vacuna contra la rabia por $6.00.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Manchitas, la Presidencia y la oficina de la Primera Dama, y tiene como objetivo no solo ampliar el acceso a servicios veterinarios, sino también fomentar la responsabilidad en el cuidado de las mascotas y mejorar las condiciones de vida de los animales en la comunidad.

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, acudió al evento acompañada de voluntarias de la Misión Patitas y destacó que el cuidado de animales en el país es un reflejo de la sociedad.

"En Panamá hay miles de animales que viven en abandono", advirtió.

Recalcó que la Misión Patitas es una iniciativa que promueve principalmente las esterilizaciones como una solución real para evitar los casos de abandono y sufrimiento animal. Desde que inició la Misión Patitas, en el país se han realizado 25 jornadas con un total de 25,248 esterilizaciones de perros y gatos, con apoyo de la fundación Spay Panamá.

"Esterilizar es prevenir, cuidar y hacer lo correcto. Esta clínica es una oportunidad para que más personas puedan acceder a atención veterinaria digna y a precios accesibles", indicó Cohen de Mulino.

En la clínica también se ofrecerán servicios de ultrasonido en $39.00 y otras especialidades como ortopedia, tejidos blancos, cirugías y laboratorios. Para mayor información, podrá comunicarse al 6817-1965 por mensajes de WhatsApp y seguir a través de su cuenta de Instagram @mascolasveterinariaabajocosto

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