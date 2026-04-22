Cáncer de hígado: advierten sobre alta mortalidad y la importancia de la detección temprana

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pacientes con cirrosis hepática, hígado graso y hepatitis B y C crónicas.

Ciudad de Panamá/El cáncer de hígado, también conocido como hepatocarcinoma, continúa representando un desafío para la salud pública, especialmente por su alta tasa de mortalidad cuando se detecta en etapas avanzadas. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pacientes con cirrosis hepática, hígado graso y hepatitis B y C crónicas.

El médico oncólogo del ION, Omar Castillo, explicó que existe una mayor incidencia en hombres.

“El cáncer de hígado tiene una alta tasa de mortalidad cuando se presenta en etapas avanzadas. En nuestro país, el 57% de los casos se registran en hombres, y es mucho más frecuente en pacientes con cirrosis, quienes tienen un riesgo anual de entre 1% y 5% de desarrollar esta enfermedad”, indicó.

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Los especialistas destacan que el monitoreo constante es clave, sobre todo en personas con factores de riesgo. En ese sentido, recomiendan mantener controles periódicos con el gastroenterólogo, incluyendo evaluaciones de la función hepática y estudios que permitan detectar la enfermedad de forma temprana.

Entre los principales síntomas del cáncer de hígado se encuentran la pérdida de peso, falta de apetito, fatiga o debilidad, así como la hinchazón abdominal. Sin embargo, en muchos casos estos signos aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada.

Por su parte, el médico familiar del Minsa, Jorge Rodríguez, enfatizó la importancia de adoptar hábitos saludables como medida preventiva.

“Consumir alimentos ricos en colores, como frutas, verduras y vegetales, es fundamental. También es importante la actividad física y mantener una buena higiene del sueño, ya que esto ayuda a disminuir la inflamación”, señaló.

Datos del Instituto Oncológico Nacional (ION) reflejan que entre 2019 y 2023 se diagnosticaron más de 500 casos de cáncer de hígado en el país, manteniendo una prevalencia del 57% en hombres.

Ante este panorama, las autoridades de salud reiteran el llamado a la población, especialmente a quienes padecen enfermedades hepáticas, a realizarse chequeos médicos regulares para detectar a tiempo esta enfermedad y mejorar las probabilidades de tratamiento.

Con información de Jessica Román