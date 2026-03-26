Cáncer cérvico uterino, segunda causa de muerte en mujeres en Panamá

Las regiones más afectadas por la incidencia de este tipo de cáncer son Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero, lo que ha encendido las alarmas en el sistema de salud pública y ha impulsado nuevas estrategias para su control.

Panamá/En el marco del Día de la lucha contra el cáncer cérvico uterino, autoridades de salud alertaron sobre la gravedad de esta enfermedad en Panamá, donde se mantiene como la segunda causa de muerte más común entre mujeres.

Las regiones más afectadas por la incidencia de este tipo de cáncer son Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero, lo que ha encendido las alarmas en el sistema de salud pública y ha impulsado nuevas estrategias para su control.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la implementación de un plan nacional con el objetivo de reducir los casos y llevar a cero las muertes por cáncer cérvico uterino para el año 2030, apostando por la detección temprana y el fortalecimiento de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), principal causa de esta enfermedad.

La jefa de salud sexual del Minsa, Yiniva González, reconoció que el país enfrenta cifras preocupantes al señalar que “nosotros, en Latinoamérica, deberíamos tener una tasa de incidencia de cuatro por mil mujeres en etapa reproductiva. Lamentablemente, eso no es la cifra de nosotros, la tenemos en 43, la tenemos muy elevada”.

González explicó que el sistema de salud está migrando hacia métodos más avanzados de diagnóstico, lo que permitirá ampliar la cobertura y detectar la enfermedad en etapas más tempranas. En ese sentido, indicó que “estamos pasando de lo que son los papanicolaous convencionales a la citología de fase líquida y las pruebas rápidas de biología molecular. Eso nos permite ampliar la cobertura porque nosotros tenemos aún muertes en etapas en donde las mujeres no se deberían morir por cáncer cérvico uterino”.

Desde el ámbito académico, la decana de la Facultad de Salud de la Universidad Latina, Rosario Turner, hizo un llamado a la corresponsabilidad social frente a esta enfermedad, destacando la importancia de la prevención y el acompañamiento.

“Se requiere que las mujeres tomemos más conciencia y que también se hagan su tamizaje o papanicolau oportunamente y, cuando hay lesiones sugestivas, se hagan los tratamientos. Entonces, esto es un tema que no solamente es de las mujeres, es un compromiso que debemos tener toda la ciudadanía”, expresó.

Turner también enfatizó la necesidad de involucrar a las familias en la prevención, promoviendo la orientación y el apoyo hacia mujeres que enfrentan esta enfermedad.

A pesar de que las cifras siguen siendo elevadas, las autoridades de salud destacan que la implementación de la vacuna contra el VPH ha contribuido a evitar un crecimiento aún mayor de los casos, reforzando la importancia de la inmunización oportuna en niñas y adolescentes.

El reto ahora, coinciden expertos y autoridades, es fortalecer la prevención, ampliar el acceso a diagnósticos modernos y generar mayor conciencia social para reducir el impacto de una enfermedad que, detectada a tiempo, puede prevenirse y tratarse eficazmente.

Con información de Nicanor Alvarado.