Gobernador de California acusa a Trump de investigarlo por ‘venganza’

Newsom recientemente ha ganado visibilidad a nivel nacional al burlarse de Trump en redes sociales.

El gobernador demócrata de California acusó el lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una investigación en su contra como una "venganza personal".

Gavin Newsom ha dicho que considera competir para llegar a la Casa Blanca en 2028 y que por ello, Trump "va por él".

Newsom dijo que agentes federales interrogaron a amigos y socios suyos y de su esposa, Jennifer Siebel Newsom, además de revisar "años y años de documentos diversos".

El New York Times informó de varias investigaciones contra Newsom, con una enfocada en las finanzas de su esposa. Según CNN y Los Angeles Times, la investigación sería por posible fraude fiscal.

Newsom recientemente ha ganado visibilidad a nivel nacional al burlarse de Trump en redes sociales.

"Donald Trump no viene por mí solo por mis publicaciones crueles", dijo Newsom en un video. "Viene por mí porque estoy considerando postularme para presidente".

"Uno por uno, cualquiera que ha desafiado a Donald Trump ha terminado en su lista negra", dijo el gobernador al referirse al exdirector del FBI James Corney, al expresidente de la Fed Jerome Powell y a la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James.