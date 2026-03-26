Inauguran la escuela República de Venezuela tras años de retrasos y abandono

Durante el desarrollo del proyecto, el Ministerio de Educación de Panamá informó que se mantuvo, en la medida de lo posible, la fachada original del plantel, en coordinación con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de resguardar el carácter patrimonial del inmueble.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de más de tres años de construcción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves 26 de marzo la escuela República de Venezuela, ubicada en el corregimiento de Calidonia, una obra que combina infraestructura moderna con la preservación de su valor histórico.

Durante el desarrollo del proyecto, el Ministerio de Educación informó que se mantuvo, en la medida de lo posible, la fachada original del plantel, en coordinación con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de resguardar el carácter patrimonial del inmueble.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la obra es el resultado de un proceso prolongado, marcado por retrasos y exigencias en materia de calidad. “Esto ha sido una lucha, no solo por el tiempo que tomó su construcción, sino porque aspiramos a que sea la última obra en la que contratistas y Meduca enfrenten diferencias por estándares de calidad”, expresó.

Molinar indicó que el objetivo es adecuar los centros educativos a las demandas del entorno moderno y reducir las brechas en el acceso a una educación de calidad. En ese sentido, destacó avances como la expansión de la conectividad, que ya alcanza cerca del 95% de las escuelas del país, así como la implementación de un nuevo currículo de inglés con metodologías más dinámicas e interactivas.

Por su parte, el presidente de la República valoró la culminación del proyecto, subrayando que representa un paso importante para fortalecer la educación pública. También recordó que el plantel forma parte de la historia nacional, al haber sido escenario de acontecimientos relevantes en décadas pasadas.

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El mandatario hizo referencia al abandono que sufrió la infraestructura durante años, cuando permaneció inconclusa y en deterioro, hasta su reactivación reciente. Mulino destacó que las obras públicas deben responder a las necesidades de la población y mantenerse en buen estado.

Añadió que no basta con construir, sino que también es necesario garantizar su mantenimiento. Asimismo, reiteró la necesidad de impulsar una reforma educativa que responda a los desafíos actuales, con énfasis en equidad, acceso a tecnología y actualización de contenidos.

"Abrimos las puertas para poder establecer los lineamientos de una reforma educativa que prepare a nuestros jóvenes para los desafíos que vienen, haciendo una educación más equitativa y que genere mejores oportunidades para todos. No tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Creo que es una ley, sobre todo, comentada y consultada. No puede ser que desde la presidencia de Enrique Adolfo Jiménez a la fecha exista la misma ley orgánica de educación. Eso, simple y sencillamente, no embona en el país de la inteligencia artificial", dijo el mandatario.

La obra beneficiará a más de 1,600 estudiantes y contempló una inversión aproximada de 21 millones de dólares. El proyecto implicó la demolición total de la antigua estructura, debido a su deterioro, y la construcción de un nuevo edificio desde cero.

El nuevo plantel cuenta con 28 aulas teóricas, gabinete psicopedagógico, espacios para preescolar y áreas adaptadas para estudiantes con necesidades especiales, incluyendo servicios sanitarios accesibles en cada nivel.