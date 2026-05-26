Potabilizadora de Chilibre recuperó operaciones tras apagón que afectó suministro de agua

El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó que el apagón ocurrió aproximadamente a las 3:58 p.m., lo que obligó a detener la producción de agua potable debido a la falta de energía eléctrica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La interrupción del suministro eléctrico registrada la tarde del lunes provocó afectaciones en la producción y distribución de agua potable en sectores de Ciudad de Panamá y Colón, luego de que la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre suspendiera temporalmente sus operaciones.

El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó que el apagón ocurrió aproximadamente a las 3:58 p.m., lo que obligó a detener la producción de agua potable debido a la falta de energía eléctrica.

Sánchez detalló que el reinicio de operaciones en la planta toma tiempo debido a la complejidad de los equipos utilizados, entre ellos motores, bombas y sistemas de dosificación de productos químicos considerados únicos en el país.

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La planta de Chilibre es reconocida como la más grande de Panamá y una de las mayores de Centroamérica y el Caribe, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento impacta directamente el suministro de agua potable en amplios sectores del país.

Según explicó el funcionario, la producción logró recuperarse completamente cerca de las 11:45 p.m., momento en que la planta volvió a operar al 100% de su capacidad. No obstante, algunas áreas continúan registrando afectaciones temporales debido a que el sistema de distribución quedó parcialmente vacío tras la interrupción.

El funcionario aclaró además que las fuertes lluvias registradas recientemente en la capital no afectaron la operación de la planta ni la calidad del suministro de agua potable. Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema mientras continúa normalizándose la distribución en todos los sectores afectados.

Con información de Elizabeth González