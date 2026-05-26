Mundial 2026 | Estos son los 26 convocados de la selección de Panamá

Panamá/Se acabó la espera y los misterios han quedado atrás. En un marco inmejorable desde las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, el director técnico Thomas Christiansen ha hecho oficial la lista de los 26 jugadores convocados que portarán el escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A continuación, les presentamos el listado oficial de los elegidos que buscarán hacer historia en la segunda cita mundialista de la categoría mayor:

PORTEROS

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

DEFENSAS

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

VOLANTES

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Azarías Londoño

DELANTEROS

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

DT: Thomas Christiansen

Tras el anuncio oficial, el grupo de elegidos no tiene tiempo que perder; se espera que para horas de la tarde los jugadores que están concentrados realicen un entrenamiento de alta exigencia, enfocados ya en la preparación mundialista y en el exigente partido amistoso de este domingo 31 de mayo ante Brasil.

Datos históricos: La segunda huella en los Mundiales

Para entender la magnitud de lo que se vive hoy, repasamos los datos de la selección nacional de cara a la cita que organizarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá:

El segundo de la historia: Esta será la segunda participación mundialista de Panamá en toda la historia de la selección mayor. El recordado debut se dio en la edición de Rusia 2018 bajo el mando del técnico colombiano Hernán Darío Gómez. Sin embargo, a diferencia de hace ocho años, el objetivo actual del fútbol panameño no es solo participar, sino clasificar por primera vez a los dieciseisavos de final.

El único gigante de Centroamérica: En esta inédita edición de 48 selecciones, la marea roja carga con el orgullo de la región: Panamá es la única representante de Centroamérica en el torneo.

El pase perfecto: El boleto directo se selló de manera matemática en la espectacular fecha FIFA de noviembre de 2025, cuando el onceno nacional se quedó con el liderato absoluto del Grupo A en la tercera ronda eliminatoria tras vencer con autoridad a Guatemala y El Salvador.

El ciclo más exitoso: Los canaleros llegan respaldados por el proceso de Thomas Christiansen, un ciclo sólido que ya cosecha dos semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf (2023 y 2024), el subcampeonato de la Copa Oro 2023 y la reciente e histórica final de la Liga de Naciones en 2025.

Agenda del Grupo L: Dónde y cuándo jugará Panamá

El sorteo oficial ubicó a la selección en el Grupo L, un sector de altísima exigencia física y técnica. Repasa los partidos que podrás vivir a través de nuestras pantallas:

17 de junio (18:00 PAN): Debut oficial frente a la siempre física Ghana en el Toronto Stadium, Canadá.

23 de junio (18:00 PAN): Segundo examen ante la experimentada Croacia en el Toronto Stadium, Canadá.

27 de junio (16:00 PAN): Cierre de fase grupal contra la poderosa Inglaterra en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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No te despegues de nuestra plataforma. En breves minutos compartiremos las declaraciones completas de Thomas Christiansen, el análisis uno por uno de los convocados y el ambiente que se vive desde las escalinatas del Canal.