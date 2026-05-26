Panamá y Costa Rica mantienen pulso comercial tras dos décadas de restricciones y bloqueos

Aunque las tensiones comerciales entre ambas naciones no son nuevas, empresarios panameños aseguran que el problema se arrastra desde hace aproximadamente 20 años, principalmente por la imposición de barreras no arancelarias que, según denuncian, han limitado el acceso de productos panameños al mercado costarricense.

Ciudad de Panamá, Panamá/El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica volvió a escalar en las últimas semanas, generando preocupación en el sector industrial y exportador de ambos países, tras nuevas declaraciones de autoridades gubernamentales y representantes empresariales.

Aunque las tensiones comerciales entre ambas naciones no son nuevas, empresarios panameños aseguran que el problema se arrastra desde hace aproximadamente 20 años, principalmente por la imposición de barreras no arancelarias que, según denuncian, han limitado el acceso de productos panameños al mercado costarricense.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, señaló que las restricciones han afectado especialmente a empresas del sector alimentario y agroindustrial. Explicó que Panamá ha tenido dificultades para exportar productos con valor agregado, pese a que muchas de las plantas cuentan con certificaciones internacionales y exportan a mercados exigentes como Japón, Taiwán y China.

Entre los productos que, según el sector industrial, han enfrentado obstáculos para ingresar a Costa Rica, figuran alimentos procesados derivados del sector avícola, hamburguesas, nuggets y productos pesqueros. De acuerdo con Jurado, el desbalance comercial entre ambos países es considerable.

Indicó que durante 2025 Costa Rica exportó más de 450 millones de dólares a Panamá, mientras que las exportaciones panameñas hacia territorio costarricense rondaron los 42 millones de dólares.

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El dirigente empresarial indicó que durante años Panamá mantuvo una apertura comercial amplia hacia productos costarricenses, hasta que durante la pandemia se suspendió temporalmente la renovación de certificaciones a algunas plantas exportadoras de Costa Rica, sobre todo del sector lácteo.

Según explicó, esa decisión afectó a unas 26 plantas costarricenses y elevó las tensiones entre ambos países. Otros expertos también han advertido que sectores como carne, porcino y lácteos figuran entre los más afectados por las restricciones comerciales.

Sin embargo, empresarios reconocen que resulta difícil calcular las pérdidas económicas acumuladas, debido a que muchas empresas nunca lograron consolidar de manera estable su presencia en el mercado costarricense. El dirigente industrial indicó que incluso empresas multinacionales establecidas en Panamá han enfrentado dificultades para enviar productos hacia Costa Rica.

En medio del conflicto, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció recientemente que Panamá no venderá energía a Costa Rica como medida de respuesta ante las restricciones comerciales. Por su parte, la presidenta costarricense, Laura Fernández, también se ha pronunciado sobre la situación, elevando el tono político.

A pesar de las tensiones, el sector industrial panameño insiste en que la salida debe darse mediante un diálogo técnico entre las autoridades sanitarias y comerciales de ambos países. Los empresarios consideran que la reciprocidad comercial y la cooperación bilateral son claves para evitar una escalada mayor que termine afectando las economías de ambas naciones.