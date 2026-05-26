Canal de Panamá: Seguridad hídrica y proyecto de río Indio; Ilya Espino de Marotta destaca las prioridades

La estrategia incluye garantizar que las comunidades comprendan, apoyen y tengan certeza de que el Canal de Panamá las ayudará, protegerá y tratará con respeto.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá entra en una nueva etapa con la designación de Ilya Espino de Marotta como su próxima administradora, quien tomará posesión del cargo el 5 de septiembre.

Actualmente subadministradora, Ilya Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en liderar la vía interoceánica, un hito que refleja una trayectoria construida desde las filas de la institución. "Es un orgullo que alguien que empezó hace tantos años y empezó tan abajo logre esa posición", señaló, destacando que en el Canal "hay oportunidades, hay mérito".

La futura administradora enfatizó que el proceso de selección fue "más largo, más complejo y más riguroso" que el anterior, manejado por la Junta Directiva con apoyo de una firma especializada. Aunque reconoce el apoyo recibido, asume el reto con la certeza de que las "luces y lupas" estarán encendidas sobre cada decisión.

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Seguridad hídrica y proyecto río Indio

Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar Espino está la seguridad hídrica, agravada por el fenómeno de El Niño y el cambio climático. En este contexto, el proyecto del lago de Río Indio se perfila como una prioridad crítica. "Es un proyecto primordial, crítico, y tiene que tener un paso muy rápido", explicó, añadiendo que su complejidad radica en el componente humano: "Involucra personas, y esa es la parte más importante".

La estrategia incluye garantizar que las comunidades comprendan, apoyen y tengan certeza de que el Canal de Panamá las ayudará, protegerá y tratará con respeto. Un avance clave ya logrado es el marco de compensación para las familias que deberán ser reubicadas.

Transición ordenada y visión de largo plazo

El proceso de transición con el actual administrador, Ricaurte Vásquez, apenas inicia. Espino de Marotta aclaró que, como subadministradora, conoce la mayoría de los temas, pero habrá espacios para profundizar en aspectos que Vásquez maneja con mayor detalle. "No es que haya ningún tema ajeno a mi persona; es más una coordinación", precisó.

Sobre la expansión logística, otro eje estratégico para la competitividad de la ruta interoceánica, la designada sostuvo que el administrador "ve todo", sin segregar responsabilidades, lo que garantiza continuidad en la planificación de infraestructura y servicios.

Consultada sobre la conformación de la Junta Directiva, Ilya Espino recordó que se trata de un ente independiente con miembros de términos escalonados (tres, seis y nueve años) para preservar su carácter apolítico. "Se cambian tres miembros cada vez que se vence un plazo", explicó, añadiendo que dos posiciones son designadas por la Asamblea Nacional y el ministro del Canal, respectivamente. Este modelo, aseguró, brinda estabilidad y profesionalismo a la toma de decisiones.

La administradora designada destacó que su designación envía un mensaje claro a los colaboradores del Canal: "A medida que uno se esfuerza, que uno trabaja, que uno tiene compromiso, se abren oportunidades". Además, reiteró que el éxito de proyectos como Río Indio depende de construir relaciones de confianza con las comunidades impactadas, asegurando beneficios tangibles y procesos de reasentamiento justos.

Con la mira puesta en septiembre, la próxima administradora del Canal de Panamá asume el liderazgo en un momento clave: garantizar la operación resiliente de la vía ante el clima, avanzar en proyectos de infraestructura hídrica y mantener la competitividad logística de Panamá en el comercio global".