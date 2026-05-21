Ilya Espino de Marotta se convierte en la primera mujer administradora del canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta inició su carrera en la vía acuática en 1985 como la única mujer ingeniera en el astillero de la División Industrial y posteriormente participó en proyectos clave como la ampliación de la ruta interoceánica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá eligió este jueves 21 de mayo a la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la vía interoceánica, convirtiéndola en la primera mujer en asumir el cargo en la historia del Canal.

La información la dio a conocer en su cuenta de X el presidente de la República, José Raúl Mulino.

"He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños".

Hasta este momento, Espino de Marotta fungía como la subadministradora del Canal.

Posteriormente, José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, anunció al país en conferencia de prensa la elección de Espino de Marotta.

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Así fue el proceso de designación

La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá defendió este jueves la transparencia y el rigor técnico del proceso que culminó con la designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la vía interoceánica para el periodo 2026-2033.

Durante el anuncio oficial, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aseguró que la decisión fue tomada tras un amplio proceso de evaluación liderado por la Junta Directiva y respaldado por una firma consultora internacional especializada en selección de altos ejecutivos.

Icaza explicó que la búsqueda de candidatos se desarrolló tanto en Panamá como en el extranjero y permitió identificar más de 100 perfiles de profesionales panameños. Los finalistas fueron sometidos a entrevistas, pruebas de liderazgo y análisis de competencias antes de la escogencia definitiva.

“La legitimidad de esta decisión se sustenta en el rigor técnico del proceso aplicado, en la responsabilidad e independencia de los órganos de gobierno y en una deliberación institucional seria, objetiva y orientada al mejor interés del Canal y del país”, expresó.

El ministro destacó que Espino de Marotta cuenta con casi cuatro décadas de experiencia dentro del canal de Panamá y resaltó su participación en proyectos estratégicos como la ampliación de la vía interoceánica, además de iniciativas relacionadas con sostenibilidad, modernización y gestión hídrica.

Según detalló, la Junta Directiva informó previamente al presidente José Raúl Mulino sobre la decisión tomada.

“La designación de una profesional proveniente desde lo interno de la institución reafirma la solidez de su cultura organizacional y la capacidad del Canal para desarrollar líderes preparados para asumir los desafíos estratégicos de la vía interoceánica”, afirmó Icaza.

El ministro también reconoció la gestión del actual administrador, Ricaurte Vásquez, señalando que lideró la institución durante años marcados por la crisis hídrica, la pandemia, las tensiones geopolíticas y las interrupciones en las cadenas logísticas internacionales.

Continuidad en los proyectos estratégicos del Canal

Tras el anuncio, Ilya Espino de Marotta agradeció a la Junta Directiva por la confianza depositada en ella y aseguró que mantendrá el rumbo estratégico que ha trazado la ACP para los próximos años.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes y asegurando ese futuro y esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo”, manifestó.

La futura administradora también destacó el papel de los trabajadores del Canal y recordó que inició su carrera en la institución en 1985.

“He aprendido un mundo en estos 40 años de servicio y seguiré ofreciendo lo que soy a esta fuerza laboral”, señaló.

Consultada sobre los proyectos prioritarios, Espino de Marotta indicó que la hoja de ruta institucional se mantendrá enfocada en iniciativas como el proyecto de Río Indio, el fortalecimiento logístico y el desarrollo de nuevos negocios alrededor de la vía interoceánica.

“La fortaleza del Canal de Panamá es la continuidad y el plan estratégico que se ha elaborado de la mano con la Junta Directiva es la guía hacia adelante de esta institución”, sostuvo.

Sobre la independencia del Canal frente a la política, la ingeniera defendió el modelo constitucional que rige la institución y subrayó la importancia de mantener la autonomía operativa mientras se trabaja en coordinación con el Estado.

“Es muy importante mantener la independencia, pero trabajar en conjunto”, afirmó, al agradecer el respaldo del Gobierno Nacional en proyectos como Río Indio y durante la ampliación del Canal.

Espino de Marotta también reaccionó a comentarios surgidos en redes sociales sobre su elección como primera mujer administradora del Canal.

“Pienso que la huella está trazada y esto nada más es una continuidad de ese casco rosado que inició en el 2012”, expresó, en referencia al liderazgo que ejerció durante la ampliación de la vía interoceánica.

Al ser consultada sobre posibles cambios ante el actual escenario internacional, aseguró que la estrategia del Canal seguirá enfocada en garantizar confiabilidad operativa mientras Panamá fortalece su posición como centro logístico global.

“La confiabilidad del Canal sigue siendo nuestro negocio primordial, pero hay que expandir y buscar nuevas opciones y nuevos negocios”, concluyó.

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