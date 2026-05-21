Mulino y María Corina Machado se reunirán en Panamá el próximo lunes

El mandatario indicó además que tiene conocimiento de que Machado sostendrá reuniones con la comunidad venezolana residente en Panamá durante su visita al país, aunque aseguró no manejar mayores detalles sobre esa agenda.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que el próximo lunes 25 de mayo sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, encuentro que, según explicó, se dará en un tono informal y sin una agenda definida.

De acuerdo con el mandatario, fue Machado quien solicitó la cita hace aproximadamente tres semanas y la reunión se realizará en horas de la mañana. Mulino dejó claro que el encuentro no girará alrededor de temas específicos ni anuncios concretos, sino más bien en conocer de primera mano la visión de la dirigente venezolana sobre el panorama político de su país.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó el presidente al referirse al encuentro.

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Mulino también reiteró la preocupación que mantiene Panamá sobre la crisis política venezolana y aseguró que su gobierno continuará respaldando, junto con otros países de la región, los esfuerzos dirigidos a lograr una salida democrática y legítima para Venezuela.

“El problema de Venezuela nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, manifestó.

El mandatario indicó además que tiene conocimiento de que Machado sostendrá reuniones con la comunidad venezolana residente en Panamá durante su visita al país, aunque aseguró no manejar mayores detalles sobre esa agenda.

Machado, por su parte, ha publicado en sus redes sociales reuniones y encuentros por los venezolanos en Panamá este sábado 23 de mayo.