Gobierno instalará comisión especial para evaluar efectos de El Niño sobre producción agrícola

Según adelantó el mandatario, el equipo estará integrado por distintas entidades del Estado, incluyendo a la Autoridad del Canal de Panamá, debido a los posibles impactos que las condiciones climáticas podrían generar sobre los recursos hídricos y sectores estratégicos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que la próxima semana será instalada una comisión interinstitucional de alto nivel para evaluar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, cuya llegada ha sido advertida por organismos meteorológicos nacionales e internacionales.

Según adelantó el mandatario, el equipo estará integrado por distintas entidades del Estado, incluyendo a la Autoridad del Canal de Panamá, debido a los posibles impactos que las condiciones climáticas podrían generar sobre los recursos hídricos y sectores estratégicos del país. Mulino explicó que la medida busca anticiparse a los efectos que el fenómeno climático podría provocar en la producción agrícola, especialmente en cultivos sensibles como el arroz.

El mandatario señaló que algunos arroceros han decidido suspender temporalmente las siembras ante el temor de perder las cosechas por exceso de lluvias o inundaciones asociadas a las variaciones climáticas. El también abogado reconoció además que el impacto podría extenderse a toda la cadena agroindustrial, tomando en cuenta que gran parte de los productores mantiene financiamiento bancario para sostener las cosechas y cubrir compromisos posteriores a la producción.

“Esperemos que el impacto sea el menor posible, pero a la vez iremos viendo y evaluando la necesidad de importación de los rubros que se tengan que importar, en función de la escasez del producto nacional", señaló.

El jefe del Ejecutivo adelantó que la comisión será formalizada mediante decreto y comenzará a trabajar desde la próxima semana para analizar escenarios y coordinar medidas preventivas.

Entre las alternativas contempladas, el Gobierno evaluará la necesidad de importar ciertos rubros alimenticios en caso de que se confirme una reducción importante en la producción nacional. Sin embargo, Mulino aseguró que las importaciones solo se realizarán si existe certeza de desabastecimiento.

El presidente también envió un mensaje de tranquilidad a los productores nacionales, asegurando que la amenaza del fenómeno de El Niño no será utilizada como argumento para saturar el mercado local con arroz importado.

La preocupación por El Niño surge en medio de advertencias sobre posibles alteraciones en los patrones de lluvia y temperaturas, condiciones que podrían afectar tanto la seguridad alimentaria como las operaciones vinculadas al recurso hídrico en Panamá.