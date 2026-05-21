Mulino creará comisión interinstitucional ante posible impacto del fenómeno de El Niño

Según adelantó el mandatario, el equipo estará integrado por distintas entidades del Estado, incluyendo a la Autoridad del Canal de Panamá, debido a los posibles impactos que las condiciones climáticas podrían generar sobre los recursos hídricos y sectores estratégicos del país.