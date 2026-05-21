Mulino creará comisión interinstitucional ante posible impacto del fenómeno de El Niño

Según adelantó el mandatario, el equipo estará integrado por distintas entidades del Estado, incluyendo a la Autoridad del Canal de Panamá, debido a los posibles impactos que las condiciones climáticas podrían generar sobre los recursos hídricos y sectores estratégicos del país.

En el último año, Panamá ha experimentado algunos efectos significativos del evento de El Niño como la sequía.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que la próxima semana será instalada una comisión interinstitucional de alto nivel para evaluar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, cuya llegada ha sido advertida por organismos meteorológicos nacionales e internacionales.

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