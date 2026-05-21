Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue categórico al señalar que su gobierno no ha intervenido ni interferido en el proceso de selección del próximo administrador del Canal de Panamá.

El mandatario enfatizó que la decisión final recae exclusivamente sobre la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales.