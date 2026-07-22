Vuelve a colapsar socavón en Villa Fortuna tras intensas lluvias; MOP reinicia reparaciones
El enorme hundimiento, ubicado sobre la vía principal de la comunidad, había sido intervenido por personal del MOP. Sin embargo, las precipitaciones ocasionaron que la tierra volviera a ceder, obligando a la institución a reiniciar las labores de reparación.
Ciudad de Panamá, Panamá/Las intensas lluvias registradas la noche del martes provocaron un nuevo colapso del terreno en la comunidad de Villa Fortuna, corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, donde días atrás el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había realizado trabajos para reparar un socavón que representaba un riesgo para conductores y peatones.