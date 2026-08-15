MLB resultado| Yankees caen en desventaja frente a los Azulejos

Nueva York y Toronto iniciaron su serie de fin de semana con un juego donde los locales se llevaron la mejor parte.

Panamá/En un duelo marcado por la solvencia desde el pitcheo y el oportunismo con el madero, los Azulejos de Toronto vencieron 3-1 a los Yankees de Nueva York en el Rogers Centre, en el inicio de la serie de fin de semana.

El careo, que presentó un atractivo duelo de ganadores del premio Cy Young en la loma entre Shane Bieber y Gerrit Cole, terminó inclinándose para los de casa gracias a una actuación estelar del receptor mexicano Alejandro Kirk.

Claves del encuentro

Duelo en la loma: Shane Bieber (4-2) firmó una apertura sólida de seis entradas completas, tolerando solo cuatro imparables, una carrera limpia y recetando cinco ponches para adjudicarse la victoria. Gerrit Cole (6-6) sostuvo el pulso en la otra acera lanzando seis episodios de cinco hits y cinco ponches, aunque terminó cargando con el descalabro.

(4-2) firmó una apertura sólida de seis entradas completas, tolerando solo cuatro imparables, una carrera limpia y recetando cinco ponches para adjudicarse la victoria. (6-6) sostuvo el pulso en la otra acera lanzando seis episodios de cinco hits y cinco ponches, aunque terminó cargando con el descalabro. El despertar ofensivo en el sexto: Tras llegar igualados a una carrera tras un jonrón solitario de Trent Grisham por los visitantes, la parte baja del sexto episodio definió la narrativa. Toronto aprovechó desatenciones defensivas en el cuadro neoyorquino para que Vladimir Guerrero Jr. anotara la ventaja. Acto seguido, Alejandro Kirk remolcó a George Springer con un doblete impulsor sobre un pitcheo de Cole.

El seguro de Kirk: En la baja del octavo inning, el propio Kirk selló su noche redonda conectando un cuadrangular solitario ante los lanzamientos del relevista Bradley Hanner , extendiendo la ventaja a 3-1.

En la baja del octavo inning, el propio selló su noche redonda conectando un cuadrangular solitario ante los lanzamientos del relevista , extendiendo la ventaja a 3-1. Eje del relevo: El bullpen canadiense lució hermético. Tyler Rogers y Mason Fluharty cumplieron con un episodio por cabeza, abriéndole paso a Louie Varland, quien bajó la cortina en la novena entrada para acreditarse su rescate número 27 de la campaña.

Dato destacado: Alejandro Kirk se fue de 3-2 con un doble, un jonrón y dos carreras impulsadas, siendo el factor decisivo en la victoria canadiense.

Con este triunfo, Toronto mejora su registro (60-64) e inicia la serie con el pie derecho ante unos Yankees (68-54) que buscan afianzarse en la recta final hacia la postemporada.

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