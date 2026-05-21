Mulino toma distancia de la elección del administrador del Canal: 'No tengo nada que ver con los candidatos'

El presidente Mulino aseguró que el Órgano Ejecutivo respetará la "total independencia" de la Junta Directiva del Canal en la designación del nuevo administrador de la vía interoceánica.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue categórico al señalar que su gobierno no ha intervenido ni interferido en el proceso de selección del próximo administrador del Canal de Panamá.

El mandatario enfatizó que la decisión final recae exclusivamente sobre la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales.

"Yo no he tenido absolutamente nada que hacer ni que ver ni con los candidatos ni con las preferencias", afirmó Mulino, saliendo al paso de las especulaciones. El jefe de Estado admitió haber escuchado diversos nombres en el entorno público, pero reiteró que el Órgano Ejecutivo se ha mantenido al margen para garantizar la transparencia y la autonomía de la institución.

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Mulino adelantó que, una vez la Junta Directiva formalice la designación, se comunicará de inmediato con la persona elegida para expresarle su respaldo.

La relación institucional entre el gobierno central y la administración del Canal será fundamental a corto plazo, especialmente ante los retos de infraestructura y sostenibilidad que enfrenta la vía.

Mulino destacó que el Canal arranca ahora un proceso de proyectos importantísimos para la ruta y para la posición geográfica del país, por lo que planea mantener una comunicación fluida a través de una comisión conformada por la administración de la vía marítima y el gobierno central.

El jefe del Ejecutivo concluyó manifestando su total disposición de abrir las puertas del palacio presidencial para trabajar en perfecta coordinación con la nueva autoridad, tal como se ha venido haciendo con la gestión del administrador saliente Ricaurte Vásquez.

El nuevo administrador del canal de Panamá debe tomar posesión de su cargo el próximo 1 de septiembre.