Junta Directiva de la ACP escogería este jueves al nuevo administrador del Canal

La decisión recaerá en los 11 miembros de la Junta Directiva de la ACP.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) escogería este jueves 21 de mayo al próximo administrador de la vía interoceánica, una de las posiciones más estratégicas del país en medio de un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, desafíos climáticos y cambios en la logística marítima global.

Entre los nombres que figuran como posibles aspirantes están la actual subadministradora Ilya Espino de Marotta, el vicepresidente de Finanzas Víctor Vial, el especialista marítimo Francisco Ruiz Miranda y el actual administrador Ricaurte Vásquez, cuyo periodo concluye en septiembre de 2026.

La decisión recaerá en los 11 miembros de la Junta Directiva de la ACP, organismo encargado de seleccionar a quien dirigirá la ruta marítima por donde transita cerca del 3% del comercio mundial y que conecta más de 180 rutas marítimas hacia unos 170 países.

El canal de Panamá representa uno de los principales motores económicos del país. Solo en el año fiscal 2025, la vía acuática registró ingresos multimillonarios y mantuvo un papel clave para el comercio global, pese a los desafíos derivados de la sequía y las restricciones de tránsito aplicadas recientemente por el impacto del fenómeno de El Niño.

En abril pasado, durante su participación en CADE 2026, Ricaurte Vásquez aseguró que la escogencia del próximo administrador responde exclusivamente a un proceso institucional interno y no a presiones externas.

“Es una decisión que corresponde a la Junta Directiva dentro del marco institucional del Canal”, sostuvo.

Entre los posibles sucesores destaca Ilya Espino de Marotta, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la subadministración del canal de Panamá desde enero de 2020. La ingeniera inició su carrera en la vía acuática en 1985 como la única mujer ingeniera en el astillero de la División Industrial y posteriormente participó en proyectos clave como la ampliación.

Otro de los nombres mencionados es Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas de la ACP desde octubre de 2019 y con más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Antes de llegar al Canal ocupó cargos en HBO-Time Warner y fue director de Planificación y Finanzas de Copa Airlines.

También figura Francisco Ruiz Miranda, especialista con experiencia internacional en las industrias energética, marítima, de transporte de carga e infraestructura, con trayectoria en Europa, América Latina y Medio Oriente.

La expectativa por la designación ocurre en un momento clave para el Canal, que enfrenta retos relacionados con el suministro de agua, el crecimiento del comercio marítimo y la competencia internacional en rutas logísticas.

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