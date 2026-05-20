Dan último adiós a dirigente deportivo fallecido en accidente ocurrido tras actividad política de Martín Torrijos

Familiares, amigos, dirigentes deportivos y miembros del movimiento político UNE participaron de la eucaristía en memoria de Luis Montero, quien murió tras el accidente registrado el pasado domingo en Coclé.

Familiares, amigos y dirigentes deportivos dieron este miércoles el último adiós a Luis Montero, dirigente deportivo que falleció en el accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la provincia de Coclé, cuando un grupo de personas regresaba de una actividad política encabezada por Martín Torrijos.

Durante la eucaristía, allegados y participantes hicieron un llamado no solo a reforzar la educación vial, sino también a mejorar las condiciones de las carreteras del país.

Uno de los sobrevivientes del accidente, Sugar González, señaló que el estado de la vía pudo influir en hechos como este.

“Unas bolsas de agua, las calles saltan mucho, hay muchos baches en la carretera”, manifestó.

Por su parte, el expresidente Martín Torrijos acudió a expresar solidaridad con los familiares y personas afectadas.

“Venimos a solidarizarnos en estos momentos difíciles de dolor con ellos y también con las otras personas que resultaron heridas regresando del evento que teníamos”, expresó.

El accidente ocurrió cuando el grupo retornaba de la actividad en la que el exmandatario presentó la propuesta política UNE, iniciativa impulsada de cara al próximo proceso electoral.

A la ceremonia asistieron dirigentes deportivos de distintas áreas de la provincia, así como miembros del movimiento político en formación, quienes acompañaron a familiares y amigos durante el acto religioso celebrado en memoria de Montero.

Información de Demetrio Ábrego