Mundial 2026 | Gianni Infantinno envió mensaje a la selección de Panamá

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y la selección de Panamá recibió un mensaje especial de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó el crecimiento y la inspiración que genera el combinado canalero de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Panamá sigue inspirando a los aficionados de todo el mundo mientras se prepara para competir una vez más en la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica este verano. ¡Mucha suerte, @fepafut, en vuestro intento por escribir otro capítulo memorable en la historia del fútbol!”, expresó Infantino en sus redes sociales, enviando un mensaje de respaldo y motivación a la representación panameña.

Otras noticias: Mundial 2026 | Guía del lector, calendario, sedes y horarios: La ruta completa de la selección de Panamá

Mundial 2026| Selección de RD Congo ajusta su plan de preparación por el ébola

La selección de Panamá afrontará su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA, luego de su histórica clasificación a Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, torneo donde logró debutar en la máxima cita del fútbol internacional. Ahora, bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, el conjunto nacional buscará volver a competir al más alto nivel y dejar una huella importante en el torneo.

Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana. El debut del onceno canalero será el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá, cuando enfrente al combinado africano en un partido que marcará el inicio de su aventura mundialista.

Antes del arranque del torneo, la expectativa también crece alrededor del anuncio oficial de los futbolistas convocados. La lista definitiva de 26 jugadores será revelada el próximo 26 de mayo en el Administration Building del Canal de Panamá, donde Thomas Christiansen dará a conocer los nombres que representarán al país en la máxima competencia del fútbol mundial.

Otras noticias: Mundial 2026| Suiza revela selección con la que disputará su sexto torneo consecutivo

Como parte de su preparación, la selección panameña ya tiene confirmados varios compromisos amistosos de alto nivel. El primero será el domingo 31 de mayo frente a Brasil en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Posteriormente, el 3 de junio, Panamá tendrá su despedida oficial ante la afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La preparación continuará en territorio estadounidense, donde el combinado canalero enfrentará a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio en la ciudad de San Luis, en otro ensayo importante antes del inicio del Mundial 2026.

Con el respaldo de sus aficionados y el reconocimiento internacional reflejado en el mensaje de Gianni Infantino, la selección de Panamá se alista para afrontar uno de los retos más importantes de su historia reciente, con la ilusión de escribir un nuevo capítulo memorable en el fútbol mundial.

Otras noticias: Mundial 2026: Raphinha, el niño que dribló la pobreza y la violencia para llegar a la Copa del Mundo