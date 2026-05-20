Copa Libertadores resultados: Palmeiras y Flamengo buscan octavos mientras Coquimbo ya espera

Nacional , tres veces campeón de América y donde juega el panameño Luis "manotas" Mejía, quedó eliminado a falta de una fecha.

Bogotá, Colombia/Con la expectativa de que Palmeiras y Flamengo sellen su pase a octavos, la jornada del miércoles por la quinta fecha de la Copa Libertadores arrancó con el empate sin goles entre Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, un resultado que eliminó al Bolso y clasificó a Coquimbo Unido de Chile.

El primer turno de la jornada, por el Grupo C, tuvo como epicentro el estadio Gran Parque Central de Montevideo, donde el Tricolor uruguayo lució descuadernado y sin ideas ante un Universitario que estrenaba en la Copa al experimentado entrenador argentino Héctor Cúper.

El gris empate a 0, que apenas tuvo jugadas de peligro, solo despertó emociones en Chile, pues clasificó automáticamente a Coquimbo Unido, que el martes goleó 3-0 a Deportes Tolima y con 10 puntos se aseguró el cupo a octavos de final.

Nacional, tres veces campeón de América, quedó eliminado a falta de una fecha pues tiene desventaja en los duelos directos ante un eventual desempate con colombianos y peruanos.

Los Cremas, por su lado, llegarán apretados al sexto partido pero todavía dependen de sí mismos y deben ganar la semana próxima de local al Tolima, al que le basta con el empate para avanzar a octavos como segundo del Grupo G.

Palmeiras y Flamengo, por el boleto a octavos -

En el segundo turno, Palmeiras, líder del Grupo F con 8 puntos, intentará reencontrarse con la victoria en el Allianz Parque para asegurar su pasaje a octavos ante Cerro Porteño, su escolta, que tiene apenas un punto menos.

El Verdão de Abel Ferreira llega golpeado por tres empates consecutivos en el Brasileirão y por una larga lista de lesionados, especialmente en ataque, con ausencias como Ramón Sosa, Felipe Anderson y Vitor Roque.

La responsabilidad en la delantera recaerá nuevamente sobre el argentino José Manuel "Flaco" López, mientras el técnico portugués espera recuperar soluciones con el regreso parcial de Paulinho.

La oportunidad también será para Cerro Porteño, que si aprovecha el momento de dudas del gigante brasileño y lo vence rozará la clasificación.

A la misma hora, en el Maracaná, Flamengo afrontará una noche de máxima exigencia frente a Estudiantes de La Plata por el Grupo A.

El conjunto de Leonardo Jardim atraviesa su primer tramo turbulento desde la llegada del entrenador portugués, tras la eliminación en la Copa de Brasil y un empate reciente en el Brasileirão.

Además, el portero argentino Agustín Rossi ha sido señalado por varios errores en los últimos partidos.

Sin embargo, el Fla, vigente campeón de la Libertadores, lidera su zona con 7 puntos y aún tiene pendiente la resolución del duelo frente al Independiente Medellín, que los cariocas reclaman como victoria luego de ser cancelado en la fecha anterior por incidentes con los hinchas del elenco colombiano.

Estudiantes, por su parte, tiene seis puntos y con un triunfo podría adueñarse de la punta de su cuadrangular y poner un pie en los octavos.

El horario del medio lo completan Liga de Quito y Lanús, que se enfrentarán en la capital ecuatoriana.

Ambos equipos tienen seis unidades y se juegan el puesto por ser el segundo clasificado del Grupo G, pues el martes el sorprendente Mirassol brasileño selló su pase a octavos tras vencer al colero Always Ready.

Colombianos y peruanos, pendientes de la tele -

La jornada se cierra con dos duelos entre colombianos y peruanos.

La quinta fecha del Grupo A la completan el golpeado Independiente Medellín en su visita a Cusco, con los paisas aún aferrados a sus posibilidades matemáticas de avanzar. Sin embargo, su margen de error es mínimo en medio de una campaña condicionada por el partido suspendido ante Flamengo.

La plaza para los playoffs de la Copa Sudamericana es prácticamente el único objetivo que le queda a Junior de Barranquilla, colero del Grupo F con apenas un punto, que recibirá en Cartagena a Sporting Cristal (6), cuyas probabilidades de meterse en octavos las dictarán más temprano Palmeiras y Cerro.