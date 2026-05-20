Champions League| Luis Enrique: técnico del PSG habla de sus expectativas de la final contra Arsenal

El club parisino afronta, por segunda vez consecutiva, el partido por la 'Orejona'.

Francia/Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, declaró este miércoles que vaticina que la final de la Liga de Campeones europea ante el Arsenal, el 30 de mayo en Budapest, será "muy difícil", con dos equipos "que llegan con esquemas diferentes".

"Esperamos una gran final", insistió el técnico asturiano en su conferencia de prensa.

Aprovechó también su intervención ante los periodistas para felicitar a su rival londinense por el título de campeón de la Premier League inglesa, conquistado el martes.

"El Arsenal se merece esa victoria en la Premier League, después de una buenísima temporada. Ya nos hemos enfrentado a ellos, conocemos su capacidad con el balón para marcar goles. Sin el balón son el mejor equipo del mundo, sin duda", analizó.

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"Es Mikel Arteta el que les ha aportado esa mentalidad de ganadores. Llevan cuatro o cinco temporadas mejorando año tras año", celebró.

La efectividad de los Gunners en las jugadas a balón parado no obsesiona al entrenador del gigante francés: "Vamos a intentar defender como de costumbre. Somos un equipo bajo (de estatura media), pero que defiende bien en esas jugadas a balón parado".

"Esto es un orgullo y estamos preparados", aseguró por su parte el mediocampista Warren Zaïre-Emery, que también habló este miércoles con los medios de comunicación.

"Tenemos ganas de trabajar, hay un clima de alegría", apuntó por su parte el volante ofensivo Désiré Doué después del entrenamiento en el Campus PSG de Poissy (cerca de París).

No participó en esa sesión de práctica el delantero Ousmane Dembélé, que sigue recuperándose después de dañarse en el gemelo de la pierna derecha en la derrota ante el Paris FC el pasado fin de semana.

La de finales de este mes será la segunda final europea consecutiva para el PSG, que el 31 de mayo de 2025, con un impresionante 5-0 sobre el Inter de Milán en Múnich (Alemania), logró su primer título de campeón de Europa.

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