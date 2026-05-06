París Saint Germain clasifica a la final de la Champions League, el Bayern Múnich se ahogó en casa

Con este resultado, el club parisino disputará la final de la Champions League frente al Arsenal.

Panamá/El Paris Saint-Germain selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League 2025-26 tras empatar 1-1 ante el Bayern Múnich en el partido de vuelta de semifinales disputado en territorio alemán, resultado que le permitió avanzar con un global de 6-5 en una eliminatoria vibrante de principio a fin.

El conjunto parisino golpeó temprano en el encuentro gracias a Ousmane Dembélé, quien abrió el marcador apenas al minuto 3, silenciando al estadio bávaro y ampliando la ventaja global para los franceses. El atacante aprovechó un desajuste defensivo del Bayern para definir con precisión y poner al PSG en control de la serie desde los primeros compases.

Con el marcador adverso, el Bayern Múnich se lanzó al ataque en busca de la remontada, dominando largos tramos del compromiso y generando múltiples ocasiones de peligro. Sin embargo, la defensa del PSG resistió durante casi todo el encuentro y parecía encaminada a llevarse también la victoria en el partido.

Fue hasta el tiempo de reposición cuando apareció Harry Kane para marcar el 1-1 al minuto 90+3, desatando la esperanza en el cuadro alemán. No obstante, el tanto llegó demasiado tarde para cambiar el destino de la eliminatoria, ya que el PSG logró sostener la igualdad en los instantes finales y asegurar su boleto a la gran final.

Con este resultado, el club parisino disputará la final de la Champions League frente al Arsenal, que en la otra semifinal consiguió su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid. De esta manera, la máxima competición de clubes de Europa tendrá una final inédita entre ingleses y franceses.

El PSG buscará conquistar el título más importante del fútbol europeo el 30 de mayo, mientras que el Arsenal intentará volver a la cima continental en una definición que promete emociones.

La final entre Arsenal y PSG marcará el cierre de una edición memorable de la Champions, con dos equipos ofensivos que llegan en gran momento y con la ilusión intacta de levantar la ansiada “Orejona”.