Arsenal sella su pase a la final de Champions tras eliminar al Atlético de Madrid

Panamá/El Arsenal aseguró su clasificación a la gran final de la UEFA Champions League luego de vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales, resultado que le permitió imponerse con un marcador global de 2-1 en la eliminatoria.

El conjunto londinense hizo valer su localía en una noche de alta tensión europea y encontró la diferencia justo antes del descanso gracias a su figura Bukayo Saka, quien marcó el único tanto del compromiso al minuto 44, desatando la celebración en el Emirates Stadium.

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Con este triunfo, los dirigidos por Mikel Arteta completaron una sólida serie ante el cuadro rojiblanco y mantienen vivo su sueño de conquistar una nueva Champions League, en una temporada donde han mostrado gran regularidad tanto en Inglaterra como en Europa.

El Atlético de Madrid, por su parte, luchó hasta el final en busca del empate que le permitiera extender la eliminatoria, pero no logró romper la resistencia defensiva del Arsenal, que manejó con inteligencia la ventaja durante el segundo tiempo.

Ahora, el club inglés queda a la espera de conocer a su rival en la gran final, que saldrá del enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich, una serie que definirá al otro finalista del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

La clasificación representa un paso histórico para este proyecto del Arsenal, que vuelve a colocarse entre la élite del continente y sueña con levantar el trofeo más codiciado a nivel de clubes.

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