Mundial 2026| México, Estados Unidos y Canadá unen fuerzas para evitar contagios de ébola durante el torneo

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México/El gobierno mexicano dijo este martes que coordina con Estados Unidos y Canadá medidas que serán implementadas durante el Mundial de fútbol para prevenir contagios de ébola, que afecta a países africanos.

La República Democrática del Congo, golpeada por una epidemia de este virus mortal, jugará sus partidos de la primera fase del torneo canchas estadounidenses y mexicanas.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia en la República Democrática del Congo es "extremadamente grave y difícil" y amenaza al menos a una decena de países africanos más.

"Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del mundo" dijo David Kershenobich, secretario de Salud mexicano, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario detalló que se contemplan medidas de aislamiento y un estrecho seguimiento por parte de autoridades de los sectores de salud y de turismo.

La semana pasada, Estados Unidos anunció que la selección de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de ingresar al país, donde el 17 de junio debuta ante Portugal en Houston.

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El segundo partido del once africano será ante Colombia en Guadalajara, en el oeste de México, país que estima recibir a más de cinco millones de turistas durante el Mundial de Norteamérica.

El último partido de los congoleños, que tendrán su campamento en Houston, será el 27 de junio en Atlanta ante Uzbekistán.

La OMS estima en 220 el número de muertes por el brote en ese país, diez de ellas confirmadas. La cifra de supuestos contagios supera los 900 casos. Uganda es el otro país africano afectado y hasta el lunes contabilizaba siete casos confirmados.

El actual brote es de la cepa Bundibugyo, para la que no hay ni vacuna ni tratamiento específico.

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