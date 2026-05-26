José Luis 'El Puma” Rodríguez vuelve al Mundial con Panamá: una realidad consolidada

Para José Luis Rodríguez, esta convocatoria representa mucho más que un logro profesional. Es también la recompensa a años de esfuerzo, de mantenerse vigente y de responder cuando las oportunidades llegaron.

Ciudad de panamá/La convocatoria de José Luis Rodríguez a la selección de Panamá para disputar el Mundial de Fútbol 2026 no sorprende por casualidad ni por romanticismo.

Esta vez, “El Puma” llega respaldado por rendimiento, continuidad y madurez futbolística. El extremo panameño fue incluido entre los 26 jugadores que representarán al país en la máxima cita del fútbol, confirmando el crecimiento que ha tenido en los últimos años, especialmente durante su etapa reciente en el fútbol mexicano.

Rodríguez, quien ya había vivido la experiencia mundialista anteriormente, reconoce que esta segunda participación tiene un significado distinto. Ya no es aquel jugador joven que apareció como una apuesta de última hora. Hoy se siente parte de una generación que se ganó el lugar desde la cancha.

“Muy contento, feliz y orgulloso de poder participar en una segunda Copa del Mundo. No todo el mundo tiene ese privilegio”, expresó el futbolista, visiblemente emocionado tras confirmarse su presencia en la lista definitiva.

El delantero también destacó el trabajo realizado durante toda la temporada para mantenerse en el radar del cuerpo técnico. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026 disputó 43 partidos, mostrando regularidad y un nivel competitivo que terminó pesando en la decisión final.

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“Creo que la preparación que he venido haciendo era para justo este momento. Todos estábamos con la expectativa de poder estar en esa lista. Hasta el final seguía esperando, pero muy contento”, comentó.

Más allá de las estadísticas y el rendimiento deportivo, hubo un momento que terminó marcando la entrevista: el mensaje de su madre. Entre lágrimas y orgullo, le pidió que disfrutara el Mundial y hasta le lanzó un deseo cargado de esperanza: “Mete otro gol en el Mundial”.

La respuesta de Rodríguez reflejó el vínculo emocional que lo acompaña desde sus inicios.

“Te amo mucho. Lo conseguimos. Vamos a prepararnos de la mejor manera para que se sientan orgullosos de mí”, manifestó.

Para José Luis Rodríguez, esta convocatoria representa mucho más que un logro profesional. Es también la recompensa a años de esfuerzo, de mantenerse vigente y de responder cuando las oportunidades llegaron. Panamá tendrá nuevamente a “El Puma” en un Mundial, pero ahora con un futbolista más hecho, más seguro y consciente del papel que puede jugar dentro del equipo nacional.