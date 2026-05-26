MEF inicia vistas presupuestarias para definir el Presupuesto General del Estado 2027

De manera preliminar, las autoridades han estimado que el presupuesto para 2027 podría rondar los 34,400 millones de balboas, una cifra inferior a la asignada para el ejercicio fiscal 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las reuniones para la elaboración del Presupuesto General del Estado 2027 se están desarrollando en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte del proceso de vistas presupuestarias con las distintas instituciones públicas.

Hasta el momento, alrededor de ocho entidades han presentado sus solicitudes de funcionamiento e inversión, las cuales serán evaluadas por la Dirección de Presupuesto de la Nación. En estas sesiones se analiza cuánto requerirá cada institución para operar y ejecutar sus proyectos durante el próximo año, tomando en cuenta la situación fiscal del país y el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.

De manera preliminar, las autoridades han estimado que el presupuesto para 2027 podría rondar los 34,400 millones de balboas, una cifra inferior a la asignada para el ejercicio fiscal 2026.

El director de Presupuesto de la Nación, Aurelio Mejía Rodríguez, explicó que la reducción responde a ajustes en las necesidades de inversión de varias instituciones. “En algunas ya han concluido proyectos y otras se han enfocado más en la parte de funcionamiento. Por eso hemos manejado una baja en el presupuesto, manteniéndonos dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal que nos lleva a un 3%”, indicó.

Según el MEF, el proceso de vistas continuará con un total de 96 instituciones del Estado. Posteriormente, se realizará un análisis interno durante el mes para definir la cifra final, que será presentada al Consejo de Gabinete y luego enviada a la Asamblea Nacional para su discusión en la Comisión de Presupuesto.

Las autoridades también informaron que la ejecución del presupuesto 2026 se mantiene en un promedio de 74% hasta la fecha.

Entre las entidades que podrían requerir mayores recursos para el próximo año destacan el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, debido al peso que representan en el presupuesto de inversión.

El proceso de formulación presupuestaria podría extenderse por varios meses y se espera que concluya alrededor de noviembre.

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Con información de Kayra Saldaña