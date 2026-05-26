Conmoción en Colón tras el asesinato de un estudiante de 15 años

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer el móvil del crimen, los residentes locales y padres de familia han manifestado su profunda preocupación por la seguridad en los entornos escolares.

Colón/El luto y la incertidumbre vuelven a golpear a la costa atlántica tras registrarse un nuevo homicidio en la provincia de Colón. La víctima, un adolescente de apenas 15 años, era miembro activo de la comunidad escolar y cursaba sus estudios en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón, ubicado en el sector de La Feria, dentro del corregimiento de Cristóbal.

De acuerdo con los datos preliminares vinculados al caso, el estudiante fue interceptado por desconocidos armados en las cercanías del plantel educativo, quienes abrieron fuego de manera directa, provocándole heridas graves que terminaron con su vida antes de que pudiera recibir atención médica hospitalaria.

Ante la gravedad del suceso, la Policía Nacional de Panamá activó un bloque de búsqueda junto a peritos del Ministerio Público para asegurar la escena e iniciar el levantamiento de pruebas.

Carlos González, jefe de la zona policial de Colón, confirmó que se están ejecutando múltiples operativos policiales en Colón y allanamientos en puntos estratégicos de los barrios cercanos con el fin de identificar y capturar a los autores materiales del ataque.

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer el móvil del crimen, los residentes locales y padres de familia han manifestado su profunda preocupación por la seguridad en los entornos escolares y exigen intervenciones urgentes para frenar la delincuencia.

Con información de Néstor Delgado.