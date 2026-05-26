Mundial 2026 | Ismael Díaz: “Todavía tengo hambre de conseguir más cosas”

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La presentación oficial de los convocados de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó múltiples reacciones emotivas entre los jugadores elegidos por Thomas Christiansen.

Uno de ellos fue el atacante Ismael Díaz, quien aseguró sentirse ilusionado y motivado de cara al nuevo reto mundialista que afrontará con la camiseta panameña.

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“Contento por ya saber que formo parte de ese equipo que va a viajar a representar al país. Estamos muy motivados para hacer las cosas de la mejor manera y llevar a Panamá lo más lejos posible”, expresó el futbolista, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Díaz reconoció que enfrentar a selecciones de alto nivel como Brasil, Inglaterra, Croacia y Ghana representa un desafío importante para el grupo, pero también una oportunidad para medir el crecimiento futbolístico de Panamá en el escenario internacional. El atacante destacó especialmente el amistoso ante Brasil en el estadio Maracaná como una prueba clave antes del inicio del Mundial.

“Estos partidos motivan mucho porque sabemos la calidad de selecciones como Brasil. Nos da una medida de lo que nos podemos esperar en el Mundial, pero confío mucho en este grupo y en que podemos competir contra cualquier equipo”, afirmó.

El jugador panameño también recordó los momentos difíciles que atravesó durante su carrera, confesando que la fe y la confianza en sí mismo fueron fundamentales para mantenerse firme y volver a su mejor nivel. “Desde pequeño siempre confié en mi capacidad. Me tocó pasar momentos difíciles, pero tenía el hambre y la fe para seguir trabajando y cumplir mis sueños”, comentó.

Ismael Díaz formará parte de su segunda experiencia mundialista con la selección de Panamá, algo que considera un motivo de orgullo, aunque dejó claro que aún mantiene la ambición intacta. “A pesar de que ya tengo dos Mundiales, todavía tengo hambre de conseguir más cosas”, señaló.

Con su velocidad, desequilibrio y experiencia internacional, Ismael Díaz apunta a ser una de las piezas importantes dentro del esquema de Thomas Christiansen para el histórico reto que afrontará Panamá en el Mundial 2026.