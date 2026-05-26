Mundial 2026 | Cecilio Waterman: “Jugar un Mundial es un sueño”

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá ya tiene definidos a sus 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el entrenador Thomas Christiansen presentara la lista oficial en el emblemático edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Uno de los nombres que más emociones reflejó durante la jornada fue el del delantero Cecilio Waterman, quien habló sobre lo que significa cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.

“Sí, es un sueño. Imagínate, uno de chico siempre sueña con vivir ese momento”, expresó el atacante panameño, visiblemente emocionado tras conocer que formará parte de la convocatoria mundialista de Panamá.

El delantero destacó que gran parte de su carrera ha estado marcada por el sacrificio y la constancia, factores que considera fundamentales para haber llegado a este momento. “Yo resumo todo en trabajo. Cuando estaba afuera entrenaba doble horario. En el fútbol las cosas pueden salir bien o mal, pero uno tiene que trabajar humildemente”, señaló.

Durante la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Waterman fue uno de los jugadores más importantes en el ataque de Panamá, apareciendo en momentos clave para ayudar al equipo dirigido por Christiansen a sellar una clasificación histórica de manera invicta. Su rendimiento lo consolidó como una de las principales referencias ofensivas junto a delanteros como José Fajardo y Tomás Rodríguez.

Además de hablar sobre el aspecto futbolístico, el atacante también resaltó el ambiente positivo que existe dentro del grupo. “Este es un grupo sano y trabajador. Los compañeros siempre esperan que llegue para hacerlos reír. Uno disfruta mucho compartir con los más jóvenes”, comentó entre risas.

Waterman también dejó claro que el equipo mantiene la ilusión de competir al máximo nivel en la cita mundialista y buscar los primeros tres puntos de Panamá en una Copa del Mundo. “La verdad estoy muy contento y motivado para encarar este reto”, agregó.

Con experiencia internacional y un rol cada vez más importante dentro de la ofensiva panameña, Cecilio Waterman se perfila como una de las piezas claves de la selección de Panamá en el histórico desafío que representará el Mundial 2026.