Mundial 2026 | Cecilio Waterman: "Como futbolista uno sueña siempre de chico vivir ese momento"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Mundial 2026 | Cecilio Waterman: "Como futbolista uno sueña siempre de chico vivir ese momento" / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
26 de mayo 2026 - 12:33

Panamá/Uno de los convocados por el entrenador Thomas Christiansen, Cecilio Waterman se refirió a su llamado y lo que espera en la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Temas relacionados

Cecilio Waterman Mundial 2026 Copa Mundial de Fútbol 2026 Thomas Christiansen selección de Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats