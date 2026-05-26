EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Uno de los convocados por el entrenador Thomas Christiansen, Cecilio Waterman se refirió a su llamado y lo que espera en la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.