Canal de Panamá cumple 112 años de operaciones entre retos climáticos, crecimiento del tráfico y nuevos proyectos

La vía interoceánica celebra su aniversario con ajustes en el calado por el fenómeno de El Niño y un incremento del 6.12% en sus cruces, mientras impulsa proyectos estratégicos hacia 2035.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá conmemora este 15 de agosto 112 años de operaciones, manteniendo su visión a futuro y consolidando su papel estratégico como un eje insustituible para el comercio mundial.

Inaugurada en 1914 y ampliada en 2016 con la incorporación de las esclusas neopanamax, la vía interoceánica conecta en la actualidad 180 rutas comerciales y 1,920 puertos en 170 países. Por sus aguas transita aproximadamente el 3% del comercio marítimo internacional, movilizando carga con un valor comercial que alcanza los 444 mil millones de dólares anuales.

Ajustes operativos ante el fenómeno de El Niño

En este nuevo aniversario, la administración enfrenta los desafíos que imponen las variaciones climáticas, según indica un comunicado de la propia entidad.

Ante el aumento en la probabilidad de un recrudecimiento del fenómeno de El Niño para los próximos meses, la ruta implementa desde finales de 2025 medidas operativas de ahorro de agua. La gestión hídrica es hoy una prioridad estratégica para proteger el recurso.

Aprovechando las condiciones de la temporada seca, la institución fortaleció las reservas en los embalses Gatún y Alhajuela. Sin embargo, debido a los niveles actuales y las proyecciones del lago Gatún, se aplicaron modificaciones al calado máximo autorizado.

El límite para los buques en las esclusas neopanamax se fijó en 48 pies (14.63 metros) desde el 26 de agosto y se reducirá a 47.5 pies (14.48 metros) a partir del 3 de septiembre. Este monitoreo permanente de los lagos busca garantizar la seguridad de la navegación y la continuidad del servicio.

Resultados operacionales y Visión 2025-2035

Paralelamente a estos retos, la entidad mantiene una tendencia positiva en sus resultados operacionales. Entre octubre de 2025 y julio de 2026, se registraron 10,623 tránsitos de buques de alto calado.

Esta cifra refleja un incremento del 6.12% frente al mismo período del año fiscal 2025, lo que equivale a 613 cruces adicionales impulsados por la creciente demanda de la industria marítima. Del total de embarcaciones, 2,990 corresponden a buques Neopanamax y 7,633 a buques Panamax.

Para fortalecer la competitividad y generar mayores ingresos, el Canal de Panamá avanza en su Visión 2025-2035. El plan busca evolucionar hacia una plataforma logística, energética y de servicios de clase mundial.

Las iniciativas incluyen el proyecto del Lago de Río Indio, nuevas terminales portuarias de trasbordo de contenedores en Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), y un Corredor Energético con un gasoducto de 76 kilómetros para transportar propano, butano y etano. Con estas obras, más la extensión del Corredor Logístico, se busca ampliar la capacidad nacional de transbordo e incrementar el valor agregado de la ruta marítima.