Mundial 2026 | Reacciones de los clubes donde militan los panameños que forman parte de la lista

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La presentación oficial de los 26 convocados de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo generó expectativa entre los aficionados, sino también reacciones inmediatas por parte de los clubes donde militan varios jugadores panameños en el extranjero.

El listado fue anunciado este martes 26 de mayo por el entrenador Thomas Christiansen desde el emblemático edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Otras noticias: Mundial 2026| Thomas Christiansen, DT de Panamá: "Queremos mejorar lo anterior y eso se consigue con un país unido"

Distintas instituciones deportivas utilizaron sus redes sociales para felicitar a sus futbolistas tras ser incluidos en la convocatoria mundialista, destacando el orgullo de contar con representantes en la máxima cita del fútbol internacional.

El Deportivo La Guaira de Venezuela celebró la convocatoria del defensor Jorge Gutiérrez, quien se ha consolidado como una de las opciones importantes dentro del esquema panameño.

Otras noticias: Mundial 2026 | 'Tenemos las herramientas para hacer historia', Édgar Bárcenas tras ser convocado por Panamá

Por su parte, el Norwich City de Inglaterra reaccionó a la inclusión del defensor José Córdoba, quien disputará su primera Copa del Mundo con la selección absoluta de Panamá tras una destacada temporada en el fútbol europeo.

Desde la Major League Soccer, el Minnesota United también mostró su respaldo al mediocampista Carlos Harvey, resaltando su crecimiento y el importante momento que atraviesa previo al Mundial 2026.

Otras noticias: Mundial 2026| Estados Unidos abre sus puertas a las naciones con su generación dorada

En Arabia Saudita, el club Al Fayha felicitó al guardameta Orlando Mosquera, quien se mantiene como una de las piezas de confianza dentro de la selección panameña bajo el mando de Thomas Christiansen.

Mientras tanto, en el fútbol chileno, Cobresal destacó la presencia del atacante César Yanis en la convocatoria mundialista, reconociendo el esfuerzo y rendimiento mostrado por el futbolista canalero durante la temporada.

Uno de los clubes que más presencia tendrá en la selección panameña será el Deportivo Saprissa de Costa Rica, luego de las convocatorias del delantero Tomás Rodríguez y el defensor Fidel Escobar, dos jugadores que han sido piezas importantes en el conjunto morado.

Finalmente, el FC Juárez de México también reaccionó a la convocatoria de José Luis Rodríguez, quien llega al Mundial 2026 como uno de los futbolistas panameños con mayor experiencia y recorrido internacional.

La presencia de jugadores panameños en diferentes ligas del mundo refleja el crecimiento internacional del fútbol canalero, que buscará competir al más alto nivel en la segunda participación mundialista de su historia.

Otras noticias: Mundial 2026| Paraguay trae de vuelta la garra guaraní a la Copa