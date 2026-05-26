Mundial 2026| Thomas Christiansen, DT de Panamá: "Queremos mejorar lo anterior y eso se consigue con un país unido"

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Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, se dirigiíó a los medios de comunicación en una conferencia de prensa luego de revelarse a los 26 jugadores convocados del conjunto canalero para el Mundial 2026.

El entenador hispano-danés reconoció que la conformación de la lista no fue fácil y que esta se conformó pensando en llevar al mejor equipo posible para tener una buena actuación en el certamen.

"Sabemos que no podemos complacer a todos los gustos. En los seis años que llevo aquí, siempre he pensado en el beneficio del equipo", expresó. "Que he podido ser injusto con unos cuantos, lo siento. Como entrenador es la responsabilidad que tengo qué tomar".

También hizo un llamado al pueblo panameño para que apoye al combinado canalero cuyo objetivo es realizar un mejor papel que el hecho hace ocho años en el Mundial Rusia 2018, donde la representación nacional perdió los tres juegos que disputó.

"Queremos mejorar lo anterior y eso se consigue con un país unido", puntualizó.

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Temas puntuales

Después de dar unas palabras, Christiansen respondió las preguntas de varios de los periodistas presentes. A continuación detallamos algunos aspectos puntuales a los que el estratega se refirió.

Lesión y llamado a Carrasquilla

"Para estar seguros no se le puede diagnosticar ante de las 24 horas qué ocurre. No concuerda la imagen con lo que se nos presentó. Se hace consulta con el doctor Gerinaldo Martínez sobre el alcance de la lesión. Como es una situación incierta, no puedo dejar fuera a 'Coco' de la lista si va a llegar. Confiamos en que llegará al primer partido del Mundial".

Aspiración para el Mundial

"Antes de que saliera el grupo, estamos claros que queremos mejorar lo anterior. Se mejora con un empate, pero queremos tener una victoria y, por que no, pensar en avanzar. ¿Por qué no soñar en grande y apoyar a esos 26 jugadores, de que se puede lograr?"

Kadir Barría no fue llamado

"Solo me permiten llevar a 26, si incluyo a Kadir ¿a quién tengo qué sacar? "

" "En lo deportivo, no tengo nada qué discutir. Hicimos nuestro análisis. Todos buscamos el bien de la selección y no va por un solo jugador o en circunstancias. Es cierto que he tomado decisiones equivocadas y esa es mi responsabilidad".

Lo que más dio trabajo para hacer la lista

"El asunto de la lesión de Adalberto Carrasquilla llevó a plantear y observar a los que pueden jugar en esa demarcación".

llevó a plantear y observar a los que pueden jugar en esa demarcación". "Lo bonito del fútbol de hoy es que varios jugadores pueden jugar en distintas demarcaciones. Por eso cuando un jugador hace falta, sabemos qué podemos incluir a un jugador y evaluar varios".

Comunicación con los jugadores

" He hablado con todos, pero no confirmé que iban a estar en la lista . Los jugadores que han sido convocados no sabían antes que estarían en la lista".

. Los jugadores que han sido convocados no sabían antes que estarían en la lista". "Creo que todos estarán en óptimas condiciones para el Mundial. Estaremos dando seguimiento a sus estados físicos".

Futuro

"Estoy feliz con mi esposa en Panamá, pero lo más importante en este momento es el Mundial".

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