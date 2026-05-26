EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen luego de presentar a los convocados de la selección de Panamá, se dirigió a los presentes incluyendo a la prensa apostada en el edificio de la Administración del Canal de Panamá.