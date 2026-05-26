Mundial 2026 | Thomas Christiansen: 'Sabemos que no podemos complacer a todos los gustos'

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Mundial 2026 | Thomas Christiansen: 'Sabemos que no podemos complacer a todos los gustos' / TVMAX
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26 de mayo 2026 - 11:28

Panamá/El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen luego de presentar a los convocados de la selección de Panamá, se dirigió a los presentes incluyendo a la prensa apostada en el edificio de la Administración del Canal de Panamá.

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