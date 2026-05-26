Mundial 2026 | Thomas Christiansen confía en recuperar a Adalberto Carrasquilla

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Panamá/La presencia de Adalberto Carrasquilla en la convocatoria de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 era una de las principales dudas tras la lesión sufrida en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

Sin embargo, el entrenador Thomas Christiansen decidió incluir al mediocampista canalero en la lista oficial de 26 jugadores presentada este martes desde el edificio de la Administración del Canal de Panamá.

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Durante la conferencia de prensa, el estratega hispano-danés explicó la situación médica del futbolista conocido como “Coco” Carrasquilla y aseguró que todavía existe confianza en que pueda recuperarse a tiempo para el debut mundialista ante Ghana, en cuestionamiento de nuestra enviada especial en el acto Claudya Morales:

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“La situación de Coco es la siguiente. Sufrió una lesión en el último partido contra Cruz Azul y después de ese partido nos pusimos en contacto con él. Hasta ayer no tuvimos un informe por parte de su equipo”, señaló Christiansen.

El técnico también detalló que la evaluación médica todavía no permite tener un diagnóstico definitivo debido a los tiempos normales de inflamación posteriores a la lesión. “Una lesión no se puede diagnosticar antes de las 24 horas posteriores por el edema y toda la situación médica. Las imágenes no concuerdan completamente con el informe que se nos envió”, agregó.

Ante la incertidumbre, la Federación Panameña de Fútbol realizó consultas adicionales con especialistas médicos para conocer el verdadero alcance de la molestia muscular del volante panameño. Christiansen explicó que el cuerpo técnico prefirió mantener a Carrasquilla dentro de la convocatoria mientras continúa el seguimiento de su evolución.

“Como es una situación incierta, yo no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera si luego va a llegar. Por eso hemos incluido a Coco en la lista y si por cualquier cosa no llega, ya tenemos un backup”, afirmó el entrenador.

A pesar de las dudas físicas, el seleccionador dejó un mensaje optimista sobre la recuperación del mediocampista, considerado una de las máximas figuras de Panamá rumbo al Mundial 2026.

“Confiemos todos en que Coco va a llegar para el primer partido del Mundial”, concluyó Christiansen.

La posible recuperación de Adalberto Carrasquilla será seguida de cerca por la afición panameña, tomando en cuenta la importancia del jugador dentro del esquema de la selección nacional y su papel como referente en la generación de juego del equipo canalero.

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