TVN Media y EXCOM se unen para impulsar la innovación y el futuro de la comunicación en Panamá

Además de fortalecer la industria local, este tipo de eventos contribuye al posicionamiento internacional de Panamá como un hub regional de creatividad, innovación y talento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de nuestro compromiso con la comunicación con propósito y el fortalecimiento de las industrias creativas del país, TVN Media firma una alianza con EXCOM como patrocinador oficial de este importante evento que reunirá a profesionales, marcas, líderes y expertos del mundo de la comunicación, el marketing y la innovación.

Esta alianza representa una oportunidad para continuar posicionando a Panamá como un referente regional en creatividad, estrategia y transformación comunicacional, fortaleciendo espacios que promuevan el intercambio de ideas, tendencias y oportunidades de crecimiento para la industria.

“En TVN Media creemos que la comunicación tiene el poder de transformar realidades, abrir oportunidades y posicionar a Panamá ante el mundo. Esta alianza con EXCOM representa justamente eso: creer en el talento, crear espacios de impacto y crecer juntos como industria y como país”, expresó María Guadalupe Guillen, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos.

Panamá ha demostrado en los últimos años su capacidad para desarrollar campañas y proyectos disruptivos que trascienden fronteras, apostando cada vez más por narrativas auténticas, campañas con propósito y contenidos que generan conexión emocional con las audiencias. Desde iniciativas como Héroes por Panamá, Documental Panamá, En Ambiente, Voces de la Naturaleza y la Competencia Intercolegial de Reciclaje, TVN Media ha impulsado proyectos que combinan impacto social, sostenibilidad y comunicación estratégica.

Además de fortalecer la industria local, este tipo de eventos contribuye al posicionamiento internacional de Panamá como un hub regional de creatividad, innovación y talento. La participación de empresas, expertos y líderes internacionales permite proyectar al país como un mercado competitivo, preparado para atraer inversión, alianzas y nuevas oportunidades de desarrollo.

La alianza también busca inspirar a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación, demostrando que Panamá cuenta con el talento y la capacidad para liderar conversaciones relevantes a nivel regional e internacional.

Con esta participación, TVN Media continúa consolidando su compromiso con el crecimiento de la industria, el impulso del talento creativo y la construcción de plataformas que generan impacto positivo dentro y fuera del país.