Centro de Arte y Cultura de Colón impulsa talento local en festival internacional

El Festival Internacional de Circo de Panamá reúne a artistas nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma de intercambio cultural que impulsa el crecimiento del circo contemporáneo y las artes escénicas en el país.

Colón, Colón/El Centro de Arte y Cultura de Colón continúa consolidándose como un espacio clave para la promoción y el fortalecimiento del talento artístico de la provincia, al convertirse en plataforma para la proyección de creadores locales dentro de eventos de alcance internacional. En esta ocasión, el Centro destaca la participación de la artista colonense Mileika Ayala, quien forma parte de una función incluida en la programación del Festival Internacional de Circo de Panamá, uno de los encuentros escénicos más relevantes del país.

La participación de Ayala representa un momento significativo para la escena cultural colonense, al integrarse a un festival que reúne propuestas contemporáneas y compañías provenientes de distintos países. Su presencia dentro de esta agenda reafirma que Colón no solo es público, sino también territorio de creación artística, con talentos capaces de dialogar con escenarios y lenguajes internacionales.

Durante la jornada, Mileika Ayala presenta “La Flor del Espíritu Santo”, una propuesta artística que abre el evento y que destaca por su fuerza simbólica y su inspiración en elementos profundamente ligados a la identidad nacional. La puesta en escena ofrece una mirada artística nacida desde Colón, proyectándose hacia un contexto internacional y demostrando el potencial creativo que se desarrolla en la provincia. Su participación, además, genera un vínculo directo con el público, al reconocer en el escenario a una artista de su propio territorio.

El Festival Internacional de Circo de Panamá reúne a artistas nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma de intercambio cultural que impulsa el crecimiento del circo contemporáneo y las artes escénicas en el país. Su desarrollo es posible gracias a la colaboración entre diversos actores del sector cultural y creativo, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de Panamá, como respaldo institucional para fortalecer la descentralización cultural y ampliar el acceso a experiencias artísticas innovadoras.

El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, subraya la importancia de que artistas colonenses sean incluidos en este tipo de espacios:

“Que una artista colonense forme parte de esta programación es significativo. Refleja el trabajo que se está desarrollando desde la provincia y la importancia de generar espacios para su crecimiento”.

Asimismo, Aronátegui destaca el rol estratégico que cumple el Centro como plataforma de impulso artístico:

“El Centro funciona como una plataforma para el talento local. Nuestro objetivo es que más artistas de Colón puedan proyectarse y conectar con nuevas audiencias”.

La participación de Mileika Ayala en esta programación refleja el potencial artístico de Colón y fortalece la conexión entre la comunidad y su espacio cultural, reafirmando que el arte local merece ser visibilizado, impulsado y celebrado. Con acciones como esta, el Centro de Arte y Cultura de Colón continúa construyendo un camino de oportunidades para los creadores de la provincia y promoviendo una agenda que reconoce el talento como parte esencial del desarrollo cultural y social.