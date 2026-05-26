Sinaproc alerta por aumento de temperaturas en Chiriquí y pide reforzar medidas de prevención

La entidad mantiene vigilancia en algunas áreas de tierras altas, donde las condiciones atmosféricas podrían generar fuertes precipitaciones en las próximas horas.

Chiriquí/Las altas temperaturas que se han venido registrando en distintos puntos de la provincia de Chiriquí mantienen en alerta a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que han pedido a la población extremar las medidas de cuidado, especialmente en áreas costeras y zonas bajas, donde el calor se ha sentido con mayor intensidad durante los últimos días.

La preocupación principal se centra en los posibles efectos que estas condiciones climáticas podrían provocar en la salud de las personas más vulnerables, entre ellas adultos mayores e infantes, quienes tienen mayor riesgo de sufrir golpes de calor o cuadros de deshidratación.

Desde Sinaproc reiteraron la importancia de mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo durante las horas de mayor radiación.

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Mónica Acosta, directora de Sinaproc en Chiriquí, señaló que ya se ha percibido un incremento considerable de las temperaturas en distintos sectores de la provincia.

“Se recomienda siempre a la población mantenerse hidratada, utilizar gorras, sombreros y protección solar, además de evitar exponerse en las horas pico del sol”, indicó la funcionaria.

Acosta también hizo un llamado al uso responsable del agua, en medio de las condiciones climáticas actuales. “La hidratación es una de las partes más importantes y fundamentales, pero también es importante conservar el agua y disminuir el desperdicio”, agregó.

Mientras tanto, la entidad mantiene vigilancia en algunas áreas de tierras altas, donde las condiciones atmosféricas podrían generar fuertes precipitaciones en las próximas horas. Ante este escenario, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas para evitar emergencias.