Decomisan más de 650 camisetas falsificadas de Panamá para el Mundial 2026 en el aeropuerto de Tocumen

De acuerdo con las autoridades, los decomisos corresponden a tres casos distintos detectados durante la última semana en la principal terminal aérea del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 650 camisetas falsificadas de la selección nacional de fútbol fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de varios operativos realizados recientemente por la Autoridad Nacional de Aduanas.

De acuerdo con las autoridades, los decomisos corresponden a tres casos distintos detectados durante la última semana en la principal terminal aérea del país. El director de Propiedad Intelectual de la Autoridad Nacional de Aduanas, Juan Carlos López, explicó que las mercancías retenidas consistían en camisetas falsificadas de la selección de Panamá que presuntamente serían comercializadas en el país.

Detalló que en la última semana, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se dio con la retención de tres casos diferentes que suman más de 650 camisetas de la selección de Panamá.

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Las autoridades advirtieron sobre el incremento en la comercialización de artículos falsificados relacionados con la selección nacional, especialmente en medio del creciente interés de los aficionados por adquirir mercancía deportiva. Aduanas reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de productos falsificados, señalando que este tipo de mercancía vulnera derechos de propiedad intelectual y afecta tanto a las marcas oficiales como al comercio formal.

Los operativos forman parte de las acciones de vigilancia y fiscalización que mantienen las autoridades en puntos estratégicos de ingreso al país, con el objetivo de detectar mercancía ilegal o falsificada.

En las últimas semanas, distintas dependencias de Aduanas han reportado decomisos de artículos vinculados a la selección panameña rumbo al Mundial 2026, principalmente en áreas fronterizas, empresas de encomienda y terminales aéreas.

Con información de Jocelyn Mosquera