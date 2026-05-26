Etelvina Medianero de Bonagas presenta su renuncia a la rectoría de la Unachi tras 11 años en el cargo

La renuncia será efectiva a partir del 11 de junio de 2026 , con el propósito de permitir una transición administrativa ordenada dentro de la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo luego de permanecer durante once años al frente de la principal casa de estudios superiores de la provincia chiricana.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 11 de mayo de 2026 y dirigida al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con copia a la ministra de Educación, Lucy Molinar.

En la misiva, Medianero de Bonagas señaló que asumió la rectoría con la convicción de fortalecer y transformar la universidad, destacando avances en infraestructura, presencia académica e impacto social durante su gestión.

“Al mirar atrás, lo hago con la satisfacción del deber cumplido y con la tranquilidad de haber entregado mi mayor esfuerzo para consolidar a la UNACHI como una institución de referencia en la región”, expresó en el documento al que tuvo acceso TVN Noticias.

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La exrectora indicó además que su salida responde a una decisión tomada tras una “reflexión serena y responsable”, considerando que es lo más conveniente para la estabilidad, continuidad y desarrollo de la universidad.

La renuncia será efectiva a partir del 11 de junio de 2026, según se lee en la nota enviada al Consejo, con el propósito de permitir una transición administrativa ordenada dentro de la institución.

Durante sus años al frente de la Unachi, la gestión de Medianero de Bonagas estuvo marcada tanto por proyectos de expansión académica y administrativa, como por diversas controversias públicas relacionadas con temas de gobernanza universitaria, reelección y manejo institucional, asuntos que en distintos momentos generaron debate a nivel nacional.

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En la carta, la funcionaria también agradeció a estudiantes, docentes y administrativos que respaldaron su administración durante más de una década. “Su respaldo, compromiso y confianza fueron fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos”, manifestó.

Asimismo, solicitó a las instancias correspondientes el reconocimiento de las prestaciones y derechos que le correspondan conforme a la legislación vigente y los reglamentos universitarios.

Tras conocerse la renuncia, se espera que el Consejo General Universitario de la Unachi convoque reuniones para definir la admisión y el proceso de transición y los mecanismos correspondientes a la legislación vigente y a los reglamentos de la institución de estudios superiores.