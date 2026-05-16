Estudiantes y docentes de la Unachi realizan vigilia; exigen celeridad en las investigaciones del Ministerio Público

La protesta se desarrolló frente a la rectoría en medio de la crisis administrativa y económica que atraviesa la universidad.

Provincia de Chiriquí/Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) realizaron una vigilia y protesta frente a la rectoría para solicitar que se agilicen los procedimientos de investigación que realiza el Ministerio Público y así poder superar la crisis económica y administrativa que atraviesa la casa de estudios superiores.

Las recientes diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción y la visita del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, forman parte de los procesos que la comunidad universitaria espera permitan devolver la paz y la tranquilidad, además de garantizar que el proceso de enseñanza se mantenga estable dentro de la universidad.

"Esperamos que todo se aclare, que caigan los responsables y que la investigación termine dando con los culpables”, expresó Justine Williams, estudiante de esa casa de estudio.

"Para nadie es un secreto que aquí hay muchos profesionales, pero hay cosas que es necesario aclarar por el bien de la población chiricana”, manifestó Ibrahim Acosta, vocero de los estudiantes.

Algunos manifestantes indicaron que las clases se han mantenido de manera regular; sin embargo, dentro de la universidad persiste un ambiente de tensión ante las investigaciones en curso.

El Ministerio Público lleva adelante una investigación, tras una denuncia anónima relacionada con la supuesta homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.

Las autoridades realizaron una inspección ocular en medio de la crisis institucional que atraviesa la universidad.

Con información de Demetrio Ábrego.