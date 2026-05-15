Ganaderos de Coclé se preparan ante el impacto del fenómeno de El Niño

Javier Miranda, director regional del MIDA en Coclé, explicó que las acciones se están enfocando especialmente en las zonas más vulnerables de la provincia.

Coclé/La preocupación crece entre los productores ganaderos de la provincia de Coclé ante las posibles consecuencias que podría dejar el fenómeno de El Niño durante los próximos meses. La disminución de las lluvias y el descenso en los niveles de agua ya empiezan a sentirse en varias comunidades del llamado Arco Seco, donde los productores temen pérdidas en sus actividades agropecuarias.

Este jueves, más de 60 productores participaron en una jornada de capacitación organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la comunidad de Ventorrillo, en el distrito de La Pintada. Durante la actividad se abordaron técnicas para enfrentar la sequía, entre ellas la elaboración de ensilajes y sistemas de cosecha de agua para garantizar el abastecimiento del ganado en la temporada seca.

Javier Miranda, director regional del MIDA en Coclé, explicó que las acciones se están enfocando especialmente en las zonas más vulnerables de la provincia.

“La parte baja como Penonomé, Antón, Natá y Aguadulce son áreas donde estamos trabajando fuerte. Estamos capacitando a los productores en diferentes actividades, sobre todo en la cosecha de agua, porque tenemos que evitar el desperdicio y aprender a reutilizarla para que el ganado pueda tener acceso al agua durante la época seca”, señaló.

Los productores aseguran que la situación genera incertidumbre, especialmente en las comunidades rurales donde las fuentes hídricas dependen directamente de las lluvias.

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“Todos estamos alarmados con la presencia de El Niño que ya se ha anunciado. En el área del Arco Seco, sobre todo en el corregimiento de El Potrero, somos muy afectados por esta situación. Las reservas de agua, las quebradas y los ríos comienzan a secarse y eso golpea directamente a los animales”, expresó el productor Sacramento Vergara.

Añadió además que el respaldo institucional será clave para enfrentar lo que consideran una temporada difícil.

“Si el gobierno nos respalda, podemos paliar la situación que se espera”, sostuvo.

Otro de los participantes, Rigoberto Vergara, indicó que los efectos ya empiezan a sentirse en los potreros debido a las altas temperaturas y la falta de humedad.

“Los pastos dejan de crecer y el calor es cada vez más fuerte. Los animales se estresan mucho, por eso se recomienda mantener árboles dentro de las fincas para que el ganado pueda refugiarse”, comentó.

Las autoridades agropecuarias reconocen que la disminución en los niveles de agua de las fuentes hídricas ya es evidente en algunos sectores de la provincia. Por ello, anunciaron que estas capacitaciones continuarán desarrollándose en los seis distritos de Coclé como parte de las medidas preventivas frente a la llegada del fenómeno climático.

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