Residentes piden ser reubicados caserón 4040; denuncia mal estado donde murió al caer adulto mayor

Los vecinos señalaron que en el inmueble viven alrededor de 10 niños y consideran que el deterioro de la estructura representa un riesgo permanente para ellos.

La muerte de un hombre de aproximadamente 65 años, ocurrida la tarde del miércoles 3 de junio tras caer desde el primer alto del caserón 4040, ubicado entre las calles 4 y 5 de la avenida Balboa, en la ciudad de Colón, reavivó las denuncias de los residentes sobre el avanzado deterioro estructural del inmueble.

Los moradores aseguran que desde hace ocho años esperan ser trasladados al proyecto habitacional de Altos de Los Lagos, sin que hasta el momento hayan recibido una solución definitiva por parte de las autoridades.

Según relataron, el accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba en uno de los balcones del edificio, estructuras que, al igual que otras áreas del inmueble, presentan severos daños. Los residentes temen que una tragedia similar pueda involucrar en el futuro a alguno de los niños que viven en el lugar.

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Dos moradores describieron que parte de los balcones han cedido, mientras que el techo del edificio ha colapsado en varios sectores. Además, aseguran que constantemente se desprenden bloques y otros materiales de la estructura.

“Nosotros estamos cansados de esto. Si usted puede entrar ahí, usted ve cómo está esta casa. No sirve, no se puede martillar un clavo, no es nada”, agregó la residente.

En el caserón residen más de 23 familias, entre ellas numerosos menores de edad. Los vecinos sostienen que viven en constante incertidumbre debido al estado del edificio y aseguran que las promesas de reubicación se han postergado durante años.

Dori, otra de las residentes, hizo un llamado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para que atienda la situación con urgencia.

“Ayer fue un señor, hoy puede ser un niño, puede ser otra persona. Estamos bien preocupados por lo que está pasando hoy en día”, expresó.

La moradora indicó que hace más de un año les informaron sobre una posible mudanza, pero hasta la fecha no se ha concretado. Según dijo, los trámites han sufrido constantes retrasos y los residentes siguen esperando respuestas.

Los vecinos señalaron que en el inmueble viven alrededor de 10 niños y consideran que el deterioro de la estructura representa un riesgo permanente para ellos.

Información de Néstor Delgado

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